Radamel Falcao cerró el año con broche de oro. El delantero del Mónaco fue elegido como el 'deportista azul' del 2017, premio que otorga la revista Nice-Martin, que todos los años brinda reconocimientos a los mejores deportistas de Francia.El atacante samario fue elegido por los lectores de la revista, recibiendo más de 9.000 votos y superando al automovilista Charles Leclerc y al ciclomontañista Loïc Bruni.A través de su cuenta oficial de Twitter, Falcao agradeció la distinción.Thank you all the @Nice_Matin readers for vote. I really appreciate. I feel deeply honoured to be part of this award. Gracias a todos los lectores de Nice Matin por el voto. Me siento muy honrado de esta distinción y de ser parte de esta lista con grandes deportistas.— Radamel Falcao (@FALCAO) 30 de diciembre de 2017 La nominación del 'Tigre' se dio por el brillante año que tuvo con su club, donde logró la Liga de Francia, llegó a semifinales de la Champions y anotó 38 goles, contando los marcados con la Selección Colombia por las Eliminatorias a Rusia -2018.Mario Balotelli del Niza y Mbappé del PSG también estaban nominados a mejor deportista. El delantero italiano se quedó con el cuarto puesto con 788 votos y el francés en el quinto con 392.