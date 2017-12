/ El Iberostar Tenerife se llevó con toda autoridad el derby canario de la Liga ACB ante un Herbalife Gran Canaria que no supo nunca como parar el buen juego de los locales. Tras unos primeros minutos de tanteo (10-7) empezó el festival del equipo de Fotis Katsikaris de la mano de Javier Beirán y de Davin White, auténticos protagonistas en ataque de esos primeros veinte minutos de los aurinegros, junto con el trabajo colectivo del grupo en defensa. Poco a poco el conjunto lagunero se fue haciendo con el mando del choque y con 24-14 del minuto 8 se empezaba encarrilar la victoria. Y es que tres triples de White y otros tres de Beirán conseguían que el equipo tinerfeño mantuviera el marcador a su favor frente a un rival grancanario al que le faltó una mayor intensidad defensiva, además que notó mucho la ausencia del base Albert Oliver. Pero si bueno fue el primer cuarto, el equipo de Fotis Katsikaris no bajó los brazos en el segundo, Beirán volvería a ser una amenaza para la defensa grancanaria, anotó su cuarto triple sin fallos y las ventajas seguían aumentando. Ni los cambios ni los tiempos muertos de Luis Casimiro conseguían frenar el buen juego local de un Iberostar Tenerife donde anotaban sus hombres exteriores, ya que con Beirán y White en el banco, Vasileiadis tomaba el liderazgo en ataque. Los tinerfeños no levantaron el pies del acelerador en ningún momento. A través de una buena defensa, el cuadro local siguió dominando todas las fases del juego. Eriksson y Rabaseda intentaron, por su cuenta cambiar la dinámica del choque, pero ayer era imposible ante un rival enrachado. Al descanso se llegó con un contundente 55-30 con 19 puntos de Davin White y 14 de Javier Beirán. El Iberostar Tenerife salió en el tercer cuarto con la misma intensidad ante un rival que siguió sin reaccionar. 61-30 y 68-36, máxima ventaja de los locales que ya se veían ganadores del choque. Ya en el último cuarto, los visitantes hicieron un parcial de 3-10 para bajar la diferencia a 21 puntos (76-55), pero los tinerfeños lograron mantener la calma y mantener diferencias claras en el marcador.Ficha Técnica 92. Iberostar Tenerife (26+29+18+19): San Miguel (2), White (23), Beirán (16) Abromaitis (5), Tobey (15) -inicial-, Bassas (3), Vázquez (6), Vasileiadis (13), Allen (2) y Richotti (7). 71. Herbalife Gran Canaria (18+12+15+26): Mekel (9), Eriksson (20), Rabaseda (18), Báez (8), Balvin (2) -inicial-, Seeley (3), Pasecniks (3), Pauli (-), Fisher (4) y Aguilar (4). Árbitros: Pérez Pizarro, Castillo y Más. Señalaron técnica a Rabaseda (min. 15). Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, ante 5.161 espectadores, según datos facilitados por del club.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi