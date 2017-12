/ Wilfredo Pedraza , abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, se refirió a las recientes declaraciones de Marcelo Odebrecht para asegurar que el supuesto aporte que habría recibido el Partido Nacionalista (del ex presidente Ollanta Humala ) habría sido solicitado por el Partido de Trabajadores de Brasil."En el caso del Partido Nacionalista Peruano, el supuesto aporte se habría producido a partir del pedido del Partido de Trabajadores y no tanto por interés de la propia empresa que era como se relacionaba con los partidos más grandes", señaló a Canal N.De esta manera, Wilfredo Pedraza justificó que el ex presidente haya sido mencionado en las declaraciones que Odebrecht brindó a la fiscalía y señaló que más allá de lo económico, en el caso de Humala fue un tema de ideología política."Aunque [ Marcelo Odebrecht ] menciona a todos, hay una diferencia sustantiva porque, reitero, lo nuestro en esa hipótesis es un tema ideológico. En cambio el resto de partidos eran promovidos por intereses propios de la empresa", manifestó.Notas relacionadas Corte IDH notificó a procuraduría sobre audiencia Keiko: "Odebrecht muestra intenciones, no hechos" El abogado negó que el supuesto dinero entregado por Odebrecht al Partido Nacionalista haya sido para beneficiar a la empresa en algún proyecto durante el gobierno anterior, ya que los aportes se habrían negociado en el 2010, cuando Humala "estaba muy distante de los partidos que encabezaban las encuestas"."Era en ese momento el antisistema y por tanto no era un candidato atractivo para los intereses de la empresa Odebrecht […] Esa tesis de coima anticipada es únicamente una especulación", dijo.Por otro lado, Wilfredo Pedraza habló sobre el pedido de casación a favor del ex presidente y su esposa que fue declarado "inadmisible" por la Corte Suprema. El abogado señaló que están evaluando acudir a instancias internacionales."Agotada la vía interna, estamos absolutamente seguros de que el sistema interamericano reaccionará de un modo positivo, favorable, solo para discutir el tema de la prisión arbitraria porque está fundado en argumentos falsos sin evidencias fácticas", consideró.La defensa de Nadine Heredia aseguró que el sistema interamericano "tiene posiciones bastante claras respecto a la necesidad de prisión preventiva de manera excepcional y con prueba suficiente".Notas relacionadas Alan García: "Odebrecht no menciona hecho concreto ni coima" Difunden extractos del interrogatorio a Odebrecht en Curitiba Odebrecht: lo que dijo de PPK, Keiko, García y Humala MÁS EN POLÍTICA…Alberto Fujimori: las encuestas de Ipsos Perú antes y después de indulto humanitario ► https://t.co/gdRwIevyUk pic.twitter.com/Nfej3AXeTW— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi