El futbolista Paolo Hurtado cerró el año de la mejor manera. El volante anotó un doblete en la tercera jornada del Grupo C del duelo entre Vitoria Guimaraes y Moreirense por la Copa de Portugal . El peruano inició el camino de su club marcando el 2-0 parcial. El primer tanto llegó en el minuto 10 del partido. Paolo Hurtado aprovechó la presión que se ejerció sobre el portero Felipe. El guardameta intentó rechazar el esférico, pero el peruano se ubicó ante el balón y lo empujó para anotar el 1-0.Luego, catorce minutos después Paolo Hurtado volvió a anotar. El futbolista peruano llegó al área rival y recibió un centro desde el sector izquierdo. El ex jugador de Alianza Lima apareció como '9' y concretó su doblete y el 2-0 de Vitoria Guimaraes sobre Moreirense .Doblete Paolo Hurtado en duelo Vitoria Guimaraes ante Moreirense. (Video: YouTube)El partido entre Vitoria Guimaraes y Moreirense terminó empatado a tres goles. El equipo de Paolo Hurtado se ubica en el tercera posición del Grupo C de la Copa de Portugal tras tres fechas disputadas.