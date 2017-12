/ El artista popular canta ‘Amigos con derechos’ y ‘Ya no mi amor’, éxitos de sus colegas, quienes escucharon la versión y dieron su veredicto.Jhonny Rivera cuenta con varias canciones reconocidas en Colombia y el mundo, al igual que discos completos que han sido exitosos, pero esta vez quiso demostrar que también puede interpretar canciones de otros artistas de su género.El pereirano subió un video a su Instagram en el que canta ‘Amigos con derechos’ y ‘Ya no mi amor’. Aparentemente su interpretación es fiel a la de sus amigos, pero en realidad es un trucoPublicación de Instagram de JhonnyriveraRivera estaba acompañado de ambos cantautores, quienes fueron los que en realidad interpretaron las canciones. El gracioso video ha sido visto 30.000 veces y los amantes de la música popular han aplaudido la broma.Los tres aprovecharon para desear feliz año nuevo a su fanaticadaInstagram post by EL REY DEL CHUPECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi