Diversos equipos del mundo utilizaron a futbolistas jóvenes para que pudieran reemplazar a ciertas figuras consolidadas por temas de lesiones. En otros casos con la finalidad de que gozaran de minutos y así vayan formándose en el campo de juego.Uno de los casos más sorprendentes -a nivel sudamericano- fue la aparición de Vinicius Junior, quien terminó firmando un contrato con el Real Madrid por 45 millones de euros.Este delantero de tan solo 17 años debutó esta temporada de la mano de Zé Ricardo en Flamengo. Realizó muy buenos partidos y algunos goles. Luego de la suspensión de Paolo Guerrero, fue requerido en varias ocasiones y no decepcionó.En el 'Viejo Continente' el nombre de Mile Svilar no pasa desapercibido, puesto que fue el portero más joven en formar parte de un equipo titular de la Champions League. Con tan solo 18 años tuvo la responsabilidad de velar por el arco de Benfica.Su debut se dio ante el poderoso Manchester United de Paul Pogba, Romelu Lukaku y Marcus Rashford. A pesar de tener un brillante papel sobre el verde, cometió un error infantil que le costó la derrota a los suyos.En la siguiente galería conoce qué otros futbolistas menores de 20 años cerraron con broche de oro este año y esperan que el siguiente sea mucho mejor.