Las redes sociales tendrán grandes cambios este año, la mayoría de ellos enfocados en entregarles a sus usuarios nuevas funcionalidades que los mantenga conectados a ellas. Se esperan, sobre todo, más herramientas de realidad aumentada y enriquecer los videos con otras formas de interacción.Instagram, con 700 millones de usuarios diarios, 250 millones de ellos usando cada día sus historias, tendrá pronto un importante cambio que ya ha recibido críticas en redes como Twitter.Usualmente, cuando usted abre la red de fotografía ve las publicaciones de los usuarios que sigue, y no de todos, porque el algoritmo de la red social solo le muestra los que cree que a usted le interesan. Además, ve también publicidad, dirigida especialmente a usted según sus búsquedas en Google y en Facebook . Ahora, adicionalmente, le mostrará publicaciones recomendadas, fotos de personas a las que usted no sigue, pero que otros (a los que sí sigue) le han dado "Like", o "Me gusta", así lo informó el portal de tecnología TechCrunch.Esta actualización no recibió buenos comentarios, muchos usuarios aseguran no querer ver en sus cuentas las publicaciones de personas a las que no siguen.Según TechCrunch cada foto que le aparezca al usuario, cerca de cinco al día, estará debidamente etiquetada para que no se confunda con las de las cuentas que sí se siguen."Esta no es la primera vez que Instagram ofrece contenido recomendado. Pero anteriormente, tenías que dirigirte a la sección Explorar para ver publicaciones y videos recomendados. También podías ver qué publicaciones le han gustado a tus amigos en la sección Seguidos, si así lo deseabas", señaló el portal de tecnología.El propósito con la actualización es que cada usuario tenga una oportunidad más de conocer los contenidos de otras cuentas sin tener que navegar en otras secciones de la aplicación. Esta nueva función estará disponible próximamente.