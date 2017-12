/ Hoteles colapsados, vecindarios bajo el agua y cielos cubiertos que anunciaban poderosas lluvias son algunas de las imágenes más impactantes que se registraron este año 2017 . Sin embargo, la ayuda desinteresada y los rescates milagrosos devolvieron esas cuotas de esperanza que necesitaban los peruanos en momentos tan complicados como los vividos durante El Niño costero .Este es un recuento de los videos que reflejan la magnitud de la emergencia por la que pasó nuestro país durante los primeros meses del año 2017 .-Hotel colapsado-​El 26 de enero del 2017 toda la estructura de un hotel colapsó en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes, región de Huancavelica, debido a que las fuertes lluvias ocasionaron el desborde del río Sicra.Decenas de viviendas también resultaron destruidas por el desborde. El hotel La Hacienda había sido inaugurado en esas semanas y no tenía huéspedes, pues había sido declarado en peligro.Este incidente ocurrió semanas antes de la confirmación del fenómeno de El Niño costero , cuando las lluvias caían incesantemente sobre la sierra.-Auto arrastrado-A fines de enero, un alud cayó sobre la variante de Uchumayo, en Arequipa. Debido al huaico, que discurrió por la Panamericana Sur, tres personas fallecieron y arrastró a una familia que se encontraba a bordo de un auto.La fuerza del lodo y las piedras empotró el auto contra un camión que estaba atascado en la vía. Todos lograron escapar por las ventanas del vehículo. Puedes ver el video en este enlace .-Desafiando la fuerza del río-​El 24 de febrero, un bus interprovincial de la empresa Turela se volcó y fue arrastrado por la corriente a la altura de la quebrada Río Seco, activada por las lluvias registradas durante los últimos días. El vehículo se dirigía de la ciudad de Piura hacia Huancabamba.Los pasajeros salieron por las ventanas y fueron auxiliados por lugareños, que grabaron la lamentable escena. Las autoridades de Huancabamba informaron que el accidente no dejó heridos ni fallecidos.-Devastación en Trujillo-Una de las escenas más sorprendentes que dejó el fenómeno de El Niño costero fue la llegada de un huaico a la Plaza de Armas de Trujillo. El evento, que ocurrió hacia fines de marzo del 2017 y no se producía desde febrero de 1998, también a consecuencia del fenómeno de El Niño.La quebrada San Ildefonso se desbordó en el distrito de El Porvenir debido a fuertes lluvias que cayeron en el este de la provincia y el huaico no tardó en llegar hasta el Centro Histórico, calles y avenidas de la ciudad. Para ver el video, ingresa a este enlace .-Cielo cubierto-El 14 de marzo, una gran nube negra alarmó a los vecinos de Chiclayo, en Lambayeque. Se trató de una nubosidad inusual que se vio en esta zona del país. El Senamhi informó después que se trató de una nube de tipo Cúmulo-Nimbus Arcus, la cual generalmente causa tormentas eléctricas que llegan con rayos, truenos y relámpagos.-Truenos atemorizaron Piura-La ciudad de Piura soportó la noche del 7 de marzo una intensa lluvia, acompañada de una tormenta eléctrica. Los rayos, truenos y relámpagos aterrorizaron a la población, que optó por refugiarse en sus viviendas y los videos compartidos mostraron la magnitud del evento. Puedes ver aquí las imágenes .Varios sectores de la ciudad de Piura también quedaron inundados. Uno de ellos fue Los cocos del chipe.-Unicornio al rescate-A fines de marzo, cuando el desborde del río Piura golpeaba severamente varios sectores de la ciudad, la foto de Oscar Tuesta García mostraba la emergencia en Piura , pero sobre todo la solidaridad de Roberto Guzmán, quien valiéndose de una tabla de surf, un remo y un muñeco inflable de un unicornio trasladaba a una niña con su perrita en brazos para alejarla de la zona inundada.-Un milagroso rescate en Catacaos-​A fines de marzo, una bebe de 45 días de nacida, que había sido colocada sobre una pequeña tina para evitar que el agua contaminada toque su cuerpo, fue rescata de la inundada ciudad de Catacaos, Piura, por personal de las Fuerzas Armadas.La impresionante escena fue captada por el corresponsal de El Comercio en Piura, Ralph Zapata, y muestra cómo la bebe es rescatada por una puerta de fierro que aún no había sido cubierta por completo por el agua. La bebe y otros tres niños fueron rescatados junto a la madre y abuela de la menor. En la operación también se logró sacar de la vivienda a una mujer embarazada. Mira aquí el video del rescate.MÁS DE PERÚSicuani inundado por intensa lluvia que se registró en #Cusco ► https://t.co/iRP1CFJiS0 Por @mneyramunoz pic.twitter.com/bbxrob6JV5— Perú El Comercio (@PeruECpe) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi