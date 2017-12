/ Cris Cyborg vs. Holly Holm : se enfrentarán este sábado (8:00 pm. EN VIVO y ONLINE por FOX Sports ) en el duelo que podría coronar a una de ellas como la monarcas del peso pluma. El cotejo se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas y es válido por el UFC 219 .Notas relacionadas Dakar 2018: ¿Cómo fue la partida en el 2013 en Lima? Gareca sobre Pizarro: "A sus 39 años, tengo que ver su actualidad" Para cerrar el año 2017 con broche de oro, Cris Cyborg se medirá ante Holly Holm en un cotejo válido por UFC 219 y por el Título Mundial Pluma , en poder de la brasileña.La luchadora sudamericana Cris Cyborg , realizará la primera defensa de su cinturón tras arrebatárselo a Tonya Evinger el pasado 29 de julio. El primer rival a vencer de la brasileña será el peso de 66 kilos."Estoy en mi mejor momento y eso lo voy a demostrar en este combate que cierra un año grande para mí. La gente va a disfrutar mucho este combate, porque ambas peleadoras vamos con todo", apuntó Cyborg .#UFC219 @CrisCyborg vs @HollyHolmSabemos que será una buena pelea. La pregunta es ¿Quién noqueará a quién? Ve este #CaraACara pic.twitter.com/1LWHJd2zyR— UFC Español (@UFCEspanol) 26 de diciembre de 2017 Mientras que para la peleadora estadounidense Holly Holm , esta batalla será su segunda en peso pluma. La luchadora no convenció del todo en su debut, al caer por decisión unánime en un polémico combate ante Germaine de Randamie el pasado 11 de febrero."Estoy preparada para todo, porque en el UFC no puedes hacerlo de otra forma. Este deporte es demandante y nunca puedes dar por sentado que tienes todos aprendido. Cyborg es una de las mejores de la historia y por eso voy a lucir como nunca", detalló Holm .La cartelera del UFC 219 se completará con la lucha entre el ruso Khabib Nurmagomedov ante el brasileño Edson Barboza y la pelea de mexicanas Cynthia Calvillo y Carla Esparza .Notas relacionadas Paolo Guerrero es criticado por ser finalista al "mejor de América" Ruidíaz, Gómez y los peruanos que jugarán en México en el 2018 Perú está buscando más amistosos antes del Mundial Rusia 2018Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi