Existen varias opciones para los inversionistas que desean operar negocios en EE.UU. Las visas de no-inmigrante disponibles son L1, E1, y E2. Y la única Visa de inversión que actualmente otorga residencia americana es la EB-5. A continuación le explicamos cada una de las visas de inversionistas.VISA L1 y – TRANSFERENCIA DE EJECUTIVOSSi usted es dueño de una empresa o ha trabajado desde hace mínimo un año para un negocio en el exterior ( Venezuela , Guatemala, Colombia, etc) que pueda abrir una sucursal subsidiaria en EE.UU. podría considerar la visa L1. Superando ciertos periodos de tiempo y aprobaciones, un beneficiario de L1 puede solicitar una tarjeta verde de residencia americana. Si usted no califica para una L1 es posible que usted puede calificar para un E1 o E2, siempre y cuando su país este dentro del tratado con EE.UU. Si no es así, podríoa pensar en abrir una compañía fuera de EE.UU. y trabajar allí por lo menos un año.VISA E1 – INTERCAMBIO COMERCIALLos solicitantes de visa de comerciante, E-1, deberán ser dueños o trabajar para una empresa activamente dedicada al intercambio comercial de bienes y servicios a un nivel sustancial y que reúna ciertos requisitos especiales. El Intercambio Comercial podrá ser de productos, servicios y/o tecnología, mínimo del 50% con el país de origen del solicitante Los aplicantes deben ser de alguno de los paises dentro del tratado con EE.UU.