/ México. La intoxicación por alimentos puede ser un problema común por la mala preparación, preservación o exposición de los alimentos al medioambiente y de no tratarse puede tener consecuencias fatales, aseguró a Efe la doctora Elizabeth Pérez Cruz.“Hay cuadros que pueden ser mortales si se dejan avanzar. La intoxicación se da no sólo por alimentos que lleva bacterias o toxinas, a veces por la persona que los manipulan”, advirtió Pérez, jefa de la división de Medicina crítica y clínica de obesidad del Hospital Juárez de México.En México, ocurrieron 4,8 millones de casos de enfermedades diarreicas agudas durante 2016, la estadística anual más reciente, y a nivel mundial una de cada 10 personas enferma cada año por ingestión de alimentos contaminados.De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 420.000 mueren anualmente como consecuencia de estas enfermedades.La doctora Pérez señaló que durante las comidas y cenas de la temporada navideña y de fin de año, se eleva el riesgo de sufrir intoxicación por alimentos, sobre todo porque muchas veces la gente acostumbra comprarlos.“El riesgo depende del tipo de alimento, temperatura y la persona que manipula la comida, en estas fechas compramos alimentos que son preparados por otra persona y a veces no tienen el mínimo de medidas de sanidad para prepararlos”, advirtió.Del mismo modo, Pérez señaló que en ocasiones, no hacer un buen recalentado de los alimentos puede provocar que se generen bacterias que pueden llevar a una intoxicación en quien los consume.“Se debe calentar bien el platillo para evitar que las bacterias proliferen, porque es muy complicado darnos cuenta de que un alimento está en mal estado, y no es hasta que nos dan los síntomas cuando nos percatamos de ello”, indicó.Según la OMS, se pueden contraer alrededor de 200 enfermedades, desde diarrea a cáncer, por comer alimentos insalubres que estén contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas.Los síntomas más comunes de una intoxicación son fiebre, vómito, dolor abdominal, baja de presión, aumento de frecuencia cardiaca y deshidratación, explicó.Estos síntomas pueden duran entre uno o tres días “pero si no se atiende se corre el riesgo de deshidratación que puede derivar en muerte”, añadió.Aseguró que los alimentos de mayor riesgo son el huevo, la carne y el pescado “sobre todo cuando no están bien cocidos”.Recomendó que al comprar alimentos preparados se verifique que los sitios tengan un manejo adecuado de los alimentos, como observar que la persona que los prepara se lava las manos antes y después de manipularlo.Si los alimentos en casa, debe tenerse precaución con los utensilios como las tablas para picar de madera que guardan las bacterias de los jugos de la carne, entonces, “es mejor usar tablas de plástico y sobre todo no combinarlas”, dijo.Además, pidió mantener los alimentos en el refrigerador “algunos incluso se pueden congelar, en el recalentado calentarlo bastante bien para que no haya bacterias”.Señaló que en caso de presentar algún síntoma se evite la automedicación, además de mantenerse bien hidratado y en caso de que los síntomas no cedan en tres días, hay que acudir al médico.Además, en el caso de niños, población geriátrica y mujer es embarazadas, se debe poner especial atención pues el riesgo de intoxicación es aún mayor en ellos.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi