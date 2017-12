/ El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de un comunicado, hace un llamado para que los adultos protejan a los niños durante las celebraciones de fin de año y eviten que salgan lesionados con pólvora.Karen Abudinen, directora general del ICBF, junto a sus 15.000 colaboradores siguen trabajando para que las fiestas decembrinas no se empañen."Por tercera vez, los colaboradores del ICBF realizarán una gran movilización por las calles, terminales de transporte, centros comerciales y barrios de todas las ciudades del país, para recordarle a los padres de familia, y a la ciudadanía en general, sobre los peligros que puede ocasionar la manipulación de pólvora para los niños, niñas y adolescentes", señaló el instituto.Desde la Terminal de Transportes de Bogotá, Abudinen envió un mensaje a todos los colombianos para que en esta fiesta de fin de año compartan en paz y armonía junto a sus hijos y no utilicen pólvora en sus celebraciones."Le pido a todos los padres de familia que en la noche de año nuevo, compartamos junto a nuestros seres queridos, en un ambiente de amor y tranquilidad alejados de la pólvora, estemos pendientes de lo que nuestros niños están haciendo y no dejemos que manipulen pólvora", aseguró la funcionaria.De igual manera, la directora del instituto indicó que hasta la fecha, el ICFB ha llevado a cabo las verificaciones de derechos de todos los menores lesionados con pólvora en lo que de este diciembre."A la fecha se adelantan un total de 91 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) y se han impuesto 72 amonestaciones a padres de familias y cuidadores", detalló la entidad.Según reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), a 28 de diciembre se han reportado 183 casos de menores de edad afectados por pólvora, 15 % menos en relación con el mismo periodo de 2016.Los departamentos que reportan el mayor número de casos de menores de edad lesionados con pólvora son: Antioquia (24), Valle del Cauca (19), Cauca (15), Bogotá (15) y Caldas (13).Además, Abudinen aprovechó para pedirles a los adultos que en lo que resta del periodo de vacaciones intensifiquen el cuidado a los niños y niñas en la casa, en la calle y durante los viajes de vacaciones."Debemos reforzar nuestro cuidado con los niños, sin importar el lugar en el que estemos, ellos pueden correr riesgos que podrían ser mortales, por eso padres de familia les pido el favor que estemos pendientes de ellos y que por ningún motivo los dejemos solos, ni en la casa, ni en la calle y mucho menos durante los viajes", expresó."Un cable en mal estado, una alberca destapada, las ollas con agua caliente, elementos filosos, soltarlos de la mano en la calle, despistarnos por estar pendiente del celular, dejarlos hablar con extraños, dejarlos ir solos al baño en los centros comerciales, no supervisarlos en las piscinas o no respetar las normas de tránsito, entre otros escenarios, pueden ser mortales para nuestros niños y niñas, por eso, debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para que entre todos garanticemos los derechos y la seguridad de nuestra niñez", añadió.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi