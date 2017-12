/ El ex presidente Alan García se pronunció a través de Twitter sobre la difusión de extractos del interrogatorio que fiscales peruanos realizaron en noviembre, en Curitiba (Brasil), a Marcelo Odebrecht , ex CEO de la constructora brasileña Odebrecht.De acuerdo a las transcripciones difundidas por IDL-Reporteros la noche del viernes, Marcelo Odebrecht refirió: "…Yo diría que con toda seguridad, a pesar de que no tengo información precisa, que nosotros apoyamos a Alan García. ¿Cómo se dio eso? ¿De qué forma? En el caso de Alan García, es Barata quien va a poder, con certeza, ser más preciso en ese punto". Más adelante, en una nueva consulta sobre si dio apoyo económico a la campaña del líder aprista en el 2006, reiteró: "Yo digo que se le apoyó, pero con certeza lo puede decir Barata"."Total, Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte a Alan Garcia", sostuvo el ex mandatario en su tuit.En otro momento, hizo referencia a la coima de US$20 millones que el hoy prófugo ex presidente Alejandro Toledo habría recibido de Odebercht por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, así como a los US$3 millones que Marcelo Odebrecht ha afirmado que entregó para la campaña del ex mandatario Ollanta Humala en el 2011.Asimismo, mencionó a Westfield Capital, empresa del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que realizó consultorías para Odebrecht entre el 2004 y 2007 recibiendo siete pagos por un total de US$782.207. El jefe de Estado ha señalado que cuando asumió como funcionario público -ministro de Economía y primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo- encargó la compañía al ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda."Ellos se venden, yo no", dijo Alan en otra parte de su mensaje.Luego, al referirse a las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre su persona, acotó: "Lo demás es humo (‘No puedo precisar’, ‘No puedo decir cómo’, ‘No lo sé’). Y nada de los ‘AG’ que, según los malvados, eran ‘la prueba’".Notas relacionadas Difunden extractos del interrogatorio a Odebrecht en Curitiba Fiscalía presenta requerimiento de extradición de Toledo Sala Penal Nacional advierte inestabilidad jurídica en el PJ Concurso para jueces de Sala Penal Nacional será en el 2018 Concepción Carhuancho: "Para mí es una pérdida de confianza"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi