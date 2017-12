/ A lo largo de su exitosa carrera deportiva, Gianluigi Buffon ha enfrentado a una serie de artilleros de primer nivel que le dieron varios dolores de cabeza.Muchos de ellos ya se han retirado y otros atraviesan un momento sensacional como por ejemplo Cristiano Ronaldo . Precisamente, Gianluigi Buffon señaló que el luso es uno de los mejores atacantes con los que luchó.Notas relacionadas Antonio Conte pide a directiva del Chelsea "no vender" a HazardEn una entrevista con el medio británico "Mirror" , Gianluigi Buffon dio el nombre de los cinco atacantes que más problemas le causó mientras se encargaba de velar por la imbatilidad de su arco.Causó sorpresa que Gianluigi Buffon dejara fuera de esta lista a Lionel Messi , considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos.Notas relacionadas Hazard: su padre reveló la razón por la que no renovó con ChelseaEl veterano golero, por otra parte, destacó a Harry Kane, el delantero de moda que superó a la 'Pulga' y 'CR7' como el goleador del año."Harry es uno de los mejores atacantes que actúan en Europa, no hay dudas. Como jugador, siempre puedes trabajar ciertas cosas y tratar de mejorar, pero hay otras que no te enseñan. Esa capacidad natural para marcar es un talento que ya nace contigo", expresó el italiano.Notas relacionadas Ruidíaz, Gómez y los peruanos que jugarán en México en el 2018 Costa y los jugadores nacionalizados peruanos para el 2018 Atlético de Madrid: Simeone probó dupla Griezmann - CostaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi