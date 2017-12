/ La noche del Año Nuevo será más que especial. Según la NASA , la primera Luna llena de 2018 aparecerá este 1 de enero y será una superluna. Este fenómeno ocurre cuando el satélite natural de la Tierra se puede ver mucho más grande y brillante en el cielo.Estas superlunas aparecen cuando la Luna llena alcanza su perigeo, es decir el punto más cercado a la Tierra en la órbita elíptica lunar. Durante estos eventos, la Luna suele parecer 14% más grande y 30% más brillante que una normal. La NASA dice que esta maravilla puede ocurrir cada 13 meses.Si una persona no puede ver la superluna de Año Nuevo, puede esperar hasta el 31 de enero para la aparición de otra superluna, la cual iluminará el cielo de "azul", según afirman expertos.La NASA resalta que algunos especialistas llaman "Luna Azul" a la segunda Luna llena en un mismo mes, fenómeno que solo se da cada dos años y medio. Esta superluna también incluirá un eclipse lunar total, que ocurre cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alinean de tal forma que la Tierra bloquea la luz solar.Foto 2 | La superluna se eleva sobre la Abadía de Whitby al noreste de Inglaterra . (Foto: AP)La superluna se eleva sobre la Abadía de Whitby al noreste de Inglaterra el 3 de diciembre de 2017. (Foto: AP)Ese día la luna no brillará mucho, pero tendrá un gran resplandor y adquirir un tono rojizo, explicó la NASA. Este evento podrá observarse desde América del Norte por el Océano Pacífico hasta el Asia.Las superlunas también pueden ser observadas por Internet ingresando al portal The Virtual Telescope Project o Slooh.com que transmiten en vivo a este gran astro.Seguir a @tecnoycienciaEC Tweets by tecnoycienciaEC Notas relacionadas Algunas apps y juegos usarían el micro del teléfono para espiar La divertida historia del descubrimiento del gas de la risa [BBC] Qué son los congéneres y por qué pueden empeorar las resacas [BBC] ¿Son medibles las emociones humanas como la satisfacción? [BBC]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi