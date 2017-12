/ Presunto sicario murió en medio de la reacción de guardaespaldas. De acuerdo con las autoridades, no fue un intento de homicidio sino un atraco.Los hechos se registraron en la tarde del viernes en el barrio Santo Domingo, en la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con algunas versiones, el dirigente de las FARC adelantaba una reunión política con docentes cuando arribaron varias personas haciendo disparos.Pero de acuerdo con la Policía, no fue un intento de homicidio sino un robo.BG. Mariano Botero C on TwitterSegún el general Mariano Botero Coy, director de la Policía de Barranquilla, el incidente se presentó durante un intento de atraco a un escolta del exjefe guerrillero."Dos personas abordo de una motocicleta intentaron hurtar a los que estaban en la parte exterior de una vivienda sin contar que se trataba de funcionarios de la UNP de un esquema de seguridad, en su reacción neutralizaron a uno de los delincuentes", añadió el oficial."La persona neutralizada con 25 años de edad presenta dos anotaciones judiciales, una por Hurto y una por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes", informó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi