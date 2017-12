/ El Cartel de la Toga, los asesinatos de los líderes sociales, y más políticos corruptos fueron algunos de los hechos que marcaron la agenda en este año que termina. ¿Para usted cuál fue el malo del año?Políticos, magistrados, asesinatos y la corrupción marcaron la agenda en este año que termina. Archivo El Espectador Si algo se puede cuestionar de lo que ocurrió en 2017 es la forma como todas las escalas de la administración de Justicia han dejado expuestas, abiertamente, ante propios y extraños, una falta de ética en su proceder como jueces, que riñen con la majestad que en sus manos puso la suma de valores más caros que el país posee.A esto se suman los escándalos de corrupción que hoy resuenan en los medios de comunicación y la polarización que hoy vive el país frente a la implementación del acuerdo de Paz, y las muertes sin esclarecer de los líderes sociales reflejan la peor imagen de los últimos años.1. Sin rostro:Le quedó grande a las autoridades reconocer la problemática que existe en torno a los asesinatos de los líderes sociales . No solo descalifican lo sucedido como el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas que se lo adjudicó a un "lío de faldas", sino que ni siquiera tienen un consolidado de los crímenes registrados este año.2. Luis Gustavo Moreno:Pocos hechos han causado tanta conmoción en la cúpula de la justicia como la captura de del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno por un hecho de corrupción. El alto funcionario del ente investigador será extraditado a Estados Unidos por recibir un soborno del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien evade desde Estados Unidos un proceso penal en Colombia. (Le puede interesar: ‘Al exfiscal Moreno lo voy a extraditar, pero cuando diga la verdad’: Santos ).3.Los Ñoños: Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile, más conocidos como Los Ñoños, hoy detenidos y señalados por los dos peores escándalos de corrupción del país : Odebrecht y el cartel de la toga. Musa aceptó haber pagado 2.000 millones para evitar que la Corte Suprema lo capturara. Y Ñoño recibió miles de millones de coimas de Odebrecht.4.Álvaro Ashton: Es el congresista con más investigaciones en el país. Está detenido por sus presuntos pactos con paramilitares, pero además se le indaga por supuestamente haber pagado 600 millones de pesos a funcionarios de la Corte para torcer su proceso por parapolítica. También es investigado por delitos sexuales, pues al parecer habría intentado tener relaciones sexuales con una menor en Barranquilla. (En contexto: Las grabaciones de Álvaro Ashton ).5. Alejandro Lyons: Una prueba que delinquir sí paga. Es el principal testigo de la Fiscalía en el caso por corrupción contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno. Sin embargo, dicho acuerdo está en duda por ocultarle bienes al ente investigador. Confesó que se apropió de 9.000 millones de pesos de regalías de Córdoba cuando fue gobernador.6.Francisco Javier Ricaurte: Su caso pasará a la historia. El primer expresidente de la Corte Suprema de Justicia en pisar una cárcel. El abogado cartagenero Francisco Ricaurte se encuentra recluido en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota de Bogotá, desde donde se deberá defender de las acusaciones por corrupción en el cartel de la toga. (Lea:" Es triste que, al parecer, la justicia se venda al mejor postor": jueza que envió a la cárcel a Ricaurte ).7. José Leónidas Bustos: El próximo la Comisión de Acusaciones deberá definir la situación jurídica del exmagistrado José Leónidas Bustos. La misma suerte será definida para el magistrado Gustavo Malo está señalado de torcer o entorpecer expedientes en la Corte Suprema.8. José Roberto Prieto: El 2018 será clave para que la Fiscalía defina la suerte jurídica del exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Prieto ya confesó que 400 mil dólares de Odebrecht (firma brasileña que pagó sobornos por contratos en Colombia) entraron de forma irregular a la campaña Santos de 2010.9.Otto Bula: Hasta hace unos 15 años, un político muy importante en el mapa electoral de la Costa Caribe. Este hijo de Sahagún (Córdoba), dice hoy la Fiscalía, recibió entre 2013 y 2014 un porcentaje de un soborno por US 4,6 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht.10. Gabriel García Morales: A uno de los hombres más importantes del sector transporte durante la era de Álvaro Uribe lo condenaron por, supuestamente, recibir US$6.5 millones de la firma brasileña . Según la Fiscalía, él fue quien les adjudicó el contrato de la Ruta del Sol II a Odebrecht.11.Gustavo Villegas: El exsecretario de Seguridad de Medellín se entregó a las autoridades. La Fiscalía lo investiga por sus presuntos vínculos con la Oficina de Envigado . En 2018 se sabrá si es condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, omisión de denuncia y uso indebido de información privilegiada.12. Rafael Uribe Noguera: Por determinación del Tribunal Superior de Bogotá, la condena contra Rafael Uribe Noguera –confeso asesino de la pequeña Yuliana Samboní Muñoz– ya no será de 51 años y 10 meses: debido a la gravedad de los hechos, el organismo incrementó a 58 años de cárcel la pena por el secuestro, violación y feminicidio de la niña, en hechos ocurridos en diciembre de 2016.13. Rodrigo Aldana: Aceptó cargos en medio de un escándalo de corrupción. Tiene una historia particular: fue defensor de grandes capos del narcotráfico y exjefes paramilitares. Mientras era aparentemente comprado por el exsenador cordobés Otto Bula para resultar favorecido en procesos por apropiación de tierras, se ganaba 23 millones de pesos como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de la capital.14. Hilda Niño: Es señalada de recibir 400 millones de pesos para lograr la libertad del exparamilitar Orlando Villa Zapata. Es señalada de favorecer a paramilitares por los delitos de cohecho propio, peculado por apropiación, uso y tráfico de influencias y fraude procesal.15. Andrés Felipe Arias: I ntentó de todas las maneras posibles, evitar el castigo que la justicia colombiana le impuso en 2014. Recurrió a todos los argumentos posibles para no cumplir con la condena que la Corte Suprema de Justicia profirió en su contra en 2014 por las irregularidades en la entrega de subsidios en el programa de Agro Ingreso Seguro, cuando fue ministro de Agricultura en el gobierno Uribe. Su estrategia, de la mano de los mejores abogados colombianos y norteamericanos, sin embargo, no le funcionó y deberá regresar el próximo año al país.16.Levith Rúa Rodríguez: La Costa Caribe está conmocionada por el descubrimiento de un posible violador serial. La Costa Caribe está conmocionada por el descubrimiento de un posible violador serial. El expolicía habría violado a 10 mujer es, la mayoría de ellas menores de edad . Sobre cómo y en dónde contactaba a sus víctimas y cómo las asesinó, las autoridades ya tienen varias pruebas, incluida hasta la frialdad con la que confesó uno de sus crímenes. Ahora, el reto de los investigadores será identificar a otras mujer es que asesinó o violó.17. Kiko Gómez: La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena de 55 años de prisión en contra del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar por su responsabilidad en los asesinatos de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito; su esposo Henry Ustáriz y el escolta personal, Wilfrido Fonseca Peñaranda.