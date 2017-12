/ En los primeros meses del año, el Perú tuvo que hacer frente a los embates de El Niño costero. A pocas horas de culminar el año 2017 , este es un recuento general de los 20 temas del Perú que captaron más la atención de los lectores durante el 2017 .- El Niño costero -Nadie imaginó que el panorama para los primeros meses del año sería tan devastador. Los huaicos y lluvias a causó El Niño costero castigaron a las regiones de Piura, Áncash, Lambayeque, La Libertad y Lima, las cuales vieron sus calles y viviendas inundadas tras los desbordes de ríos."Piura: calles, casas y negocios inundados por desborde" fue la nota referida a El Niño costero más leída. El 27 de marzo del 2017, la ciudad piurana resultó inundada aproximadamente a las 7 a.m. tras el desborde del río del mismo nombre. El caudal alcanzó los 3.216 m3/seg, según dio a conocer el Gobierno Regional de Piura.De igual modo, "El Niño costero: ¿Qué es y cuáles son sus características?" y "Las impactantes imágenes de las lluvias e inundaciones en Perú" fueron las otras dos notas más leídas por los lectores de El Comercio . En la primera de ellas se da cuenta de qué significa la presencia de este fenómeno y que consecuencias trajo para la población. En la segunda, se muestra una serie de videos que resumen la situación de emergencia que vivió el país.- Selección peruana -El cuadro blanquirrojo consiguió la tan ansiada clasificación a un Mundial luego de 36 años. Sin embargo, la travesía no fue tan sencilla y los festejos, una vez alcanzado el objetivo, se vieron empañados por una tragedia."Los neozelandeses que llegaron a Perú para alentar a su selección" relata la travesía de un grupo de entre 20 y 30 simpatizantes oceánicos que viajaron por más de 18 horas hasta Lima para alentar a los "All Whites" en el Estadio Nacional.Tras el repechaje, los peruanos salieron a las calles a festejar y algunos de ellos participaron en caravanas. En uno de estas celebraciones falleció Solange Amaringo Ramírez, una joven que cayó de una camioneta, en la región San Martín, y debido a los golpes falleció.- Listas -Las 22 universidades peruanas que cuentan con la licencia de funcionamiento institucional fue también uno de los temas más leídos más leídos durante el año 2017 . "Las nuevas 7 maravillas: los lugares de Perú elegidos tras el triunfo de Machu Picchu" , Feriado 2018: ¿Cuáles son los días no laborables compensables? , " 10 terre motos más devastadores que ocurrieron en Perú" y "Las 10 enfermedades que más padecen los peruanos" fueron las listas más leías y en ellas se relata qué lugares, días o eventos ocupan los primeros lugares en el Perú.- Muertes y delincuencia -El 19 de agosto del 2017, Luis Enrique Diestra Mendez, de 22 años, falleció en el balneario de Huacachina, en la región Ica, tras deslizarse con una tabla de sandboard por una duna bastante empinada y estrellarse contra el piso de cemento de un hotel.Asimismo, la nota sobre "Así son los 'prostibares' que operaban en La Pampa", informó sobre los operativos en los campamentos mineros ilegales que hay en la región Madre de Dios. Durante esta acción, la policía logró rescatar a seis mujer es adultas y dos menores de edad que estaban siendo explotadas sexualmente.En esta lista de notas más leídas también se encuentran "Murió mototaxista que mató a su ex pareja con fuego en Tarapoto" , "La terrible historia de los seis hermanos que vivían maltratados en Áncash" y "Cusco: Confirman que restos hallados en Machu Picchu son de turista argentino" .- Alerta de Senasa -El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que depende del Ministerio de Agricultura y Riego, recomendó el pasado 16 de mayo evitar el contacto con el caracol gigante africano, un molusco que puede transmitir enfermedades a los seres humanos. La nota "Senasa recomienda estar alerta ante la aparición de caracoles gigantes africanos" dio cuenta de este tema.La autoridad sanitaria precisó que las lluvias y el aumento de la humedad provocaron la proliferación de estos invertebrados, sobre todo en las regiones Piura, Tumbes y Junín. Asimismo, brindó algunas señales de cómo reconocer a un caracol gigante africano de un caracol ordinario: "Sepa cómo reconocer un caracol gigante africano" .- Otras historias -Una de las historias más inspiradoras del año 2017 es la de Xena Radnor, ciudadana estadounidense que llegó como turista a la Amazonía peruana y decidió pasar sus días en el distrito de Belén, en la ciudad de Iquitos, para ayudar a limpiar el río Itaya, afluente contaminado con desperdicios que la población arroja. Este trabajo lo realizó sin ningún pago de por medio. Si te interesa leer la nota sigue este enlace: "Iquitos: la turista que se quedó para limpiar el río Itaya"De igual modo, la nota "Licencia de conducir : conoce las modificaciones al reglamento nacional" menciona los cambios que realizó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la eliminación del el examen de conocimientos en la revalidación de licencia s particulares (Clase A Categoría I)."Huánuco nuevos destinos migración venezolana" y "Niños nacidos hasta 31 de julio podrán ser matriculados" acompañan esta lista del año 21017 .