A algumas horas para a virada do ano, o Rio de Janeiro tem hotéis lotados de turistas e a expectativa da Prefeitura da capital fluminense é que a Praia de Copacabana receba aproximadamente 3 milhões de pessoas na festa Réveillon Rio 2018.Para celebrar a chegada do novo ano, a festa em Copacabana terá uma longa queima de fogos, com 17 minutos de espetáculo pirotécnico sincronizado a uma trilha sonora desenvolvida especialmente pelo produtor musical Daniel Lopes. No céu, vinte e cinco toneladas de fogos multicoloridos serão disparadas de onze balsas e formarão imagens como figuras geométricas, corações, estrelas, carinhas felizes, círculos e espirais, com um grande final em tom de dourado.Praia de Copacabana terá 25 toneladas de fogos na virada do ano O espetáculo coreografado e piromusical, assinado pela Vision Show, terá grandes pinturas no céu, acompanhadas por músicas apoteóticas, com elementos eletrônicos e do samba. O evento é promovido pela Prefeitura do Rio, por meio da Riotur. "Pretendemos oferecer à cidade o maior e melhor réveillon de todos os tempos. Buscamos parceiros para minimizar o investimento público e estamos trabalhando para ter um evento à altura da cidade do Rio de Janeiro. Teremos mais tempo de queima de fogos, para encantar cariocas e turistas, infraestrutura potente com o apoio dos órgãos públicos e uma programação musical para todos os gostos. Será um Réveillon épico!", afirma Marcelo Alves, presidente da Riotur.A Capitania dos Portos realizou uma operação de fiscalização das condições das balsas, dos rebocadores e das lanchas de apoio, todos envolvidos nas festividades do Réveillon, a fim de garantir que atendam ao padrão de segurança da navegação exigido pela Autoridade Marítima brasileira. Além disso, a CPRJ estabelece o correto posicionamento das balsas, coordena o movimento dos navios de cruzeiro e fiscaliza as embarcações que estarão no evento. Este ano, são esperados na praia de Copacabana seis navios de passageiros e cerca de 250 embarcações de turismo náutico e de esporte e recreio."A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) aprovou as balsas para o Réveillon 2018. Após 4 semanas de intensos trabalhos de vistoria, foram concluídas as Inspeções em todas as 18 balsas, 13 rebocadores e 15 lanchas de apoio que participarão do evento da queima de fogos nas praias de Copacabana, Flamengo e Icaraí. A CPRJ atestou que as condições destas balsas, rebocadores e lanchas de apoio atendem ao padrão de segurança da navegação exigido pela Autoridade Marítima brasileira, autorizando a sua participação no evento", explica o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, Capitão de Mar e Guerra Sergio Renato Berna Salgueirinho.A Riotur espera receber público recorde em Copacabana para diversos shows no dia 31 de dezembro, como a cantora Anitta, que entrará em cena logo após a queima de fogos, sendo seguida pelas escolas de samba campeãs do carnaval de 2017: Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel. Antes da virada, o evento contará com apresentações de Frejat, Cidade Negra, Alex Cohen, Belo, Ana Petkovic e os DJs Tucho e Luis Henrique, no palco criado pelo VP de criação da SRCOM Abel Gomes. Os atores André Marinho e André Marques serão os mestres de cerimônias do grandioso evento. Este ano, o tema será o Réveillon do Abraço, remetendo à solidariedade.Montagem do palco na Praia de Copacabana O Réveillon de Copacabana tem o patrocínio do MINC (Ministério da Cultura), SEC (Secretaria Estadual de Cultura) da Caixa Econômica Federal, Petrobras, BNDES Giro e Antarctica e conta ainda com o apoio da SPU (Secretaria do Patrimônio da União), ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro). Com produção da SRCOM, o Réveillon de Copacabana é um evento oficial do Calendário Rio de Janeiro a Janeiro.Números● 17 minutos de fogos● 11 balsas oceânicas● 25 toneladas de fogos● 17 mil bombas● 9 mil efeitos de menor calibre● 250 metros de distância entre as balsas● 400 metros de distância entre a areia de Copacabana e as balsas● 12 telões● 30 torres de somTodos os cidadãos podem colaborar com a fiscalização, enviando informações para o Whatsapp (98218-6968), ou para o telefone do disque denúncia da CPRJ (2104-5480), a fim de permitir a identificação de irregularidades e sua decorrente apuração.