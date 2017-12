/ El tema de la integración digital es una de los principales conclusiones del 5to Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones , celebrado en Cartagena, Colombia, el pasado mes de junio. Junto a esto, la necesidad de apostar por la consolidación de un mercado único regional que potencie los procesos de integración y contribuya a que América Latina pueda competir con garantías con las economías más avanzadas.Según la Corporación Andina de Fomento (CAF), para que este proceso sea exitoso y logre un crecimiento integral que incluya a ciudadanos y pequeñas y medianas empresas, deberá estar estrechamente vinculado a los principales desafíos que enfrenta la región, como son el aumento de la productividad y la competitividad, la reducción de las desigualdades o la mejora de las infraestructuras digitales.Según destacó Mauricio Agudelo, experto en TIC de CAF, hasta la fecha los esfuerzos para crear un mercado digital regional han estado supeditados a las necesidades de cada país y no han existido demasiados incentivos para una integración regional efectiva.“Deberemos analizar cómo potenciar el comercio electrónico y de bienes entre los países de la región. Para esto será importante estudiar cómo los países de Asia y el Pacífico están desarrollando la economía de Internet, o la visión de la Unión Europea en temas de datos, de geolocalización de firmas o de economía digital”, afirmó Agudelo en un panel de alto nivel organizado por CAF.Existen diversas iniciativas que están impulsando la integración digital regional, entre las que destaca la Alianza del Pacífico, aunque el consenso generalizado es que, a pesar de que se han registrado algunos avances, todavía no se ha alcanzado todo el potencial implícito en los procesos de integración eficientes.“La misión de los países de la Alianza del Pacifico es actuar con un plan concreto que los países estamos desarrollando para impulsar la economía digital. El tema está en ver cómo nos integramos sin acentuar las brechas en cada país, y contribuir al desarrollo. Y eso debe hacerse a través de un trabajo colaborativo entre todos los sectores”, dijo Luz María García, asesora de la Subsecretaría de Economía de Chile.Por su parte, Wilson Peres, asesor económico de la CEPAL, hizo un llamado a acentuar el papel protagónico de las empresas en el proceso de integración digital, porque la regulación y el protagonismo de las empresas pueden ayudar a tener unas tasas esperadas que sean atractivas. “Vamos por el buen camino, pero ahora es el momento de acelerar”, afirmó.Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, aseguró que “el principal reto es que las alianzas regionales se materialicen en el día a día de los empresarios. Si no logramos una lógica costo beneficio no cambia en nada para poder competir con el mundo. Necesitamos reglas claras para poder competir.”Walker San Miguel Rodríguez, secretario general de la CAN, dijo que “para las personas, los retos se resumen en dos palabras: más conectividad e interconexión. Y del lado institucional, los organismos supraestatales deben apostar por una mayor integración y convergencia”.Para finalizar, Oscar León, secretario ejecutivo de CITEL (OEA), aseguró que es importante plasmar las iniciativas planteadas en el evento en un documento base de priorizaciones sobre el que concretar todos los esfuerzos encaminados a la integración digital de América Latina.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi