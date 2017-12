/ Como Adan Herrera Maldonado y Leidy Johana Vasquez Ardila fueron identificadas las víctimas mortales que dejó el accidente entre un automóvil y un camión tipo volqueta, ocurrido la madrugada de este sábado en la vía Bosconia-El Copey (Cesar).En el mismo hecho resultó gravemente herido el patrullero Jefferson Herrera Maldonado, quien conducía el vehículo particular. El uniformado está adscrito a la estación de Policía Palermo, de la Metropolitana de Santa Marta.Las autoridades de carretera del Cesar informaron que el siniestro se registró a las 4:30 a.m. de este sábado, en zona rural del corregimiento de Caracolicito, jurisdicción de El Copey.La primera versión de la Policía de Carreteras indica de que la volqueta no mantuvo la distancia correspondiente con el vehículo marca Chevrolet Corsa, de color plata, en el que se movilizaban Leidy Johana Vasquez y los hermanos Adan y Jefferson Herrera.Estas personas se dirigían hacia Bucaramanga, donde pasarían fin de año con sus familiares. Los cuerpos de Leidy Vasquez y Adan Herrera fueron trasladados hasta la Morgue de Medicina Legal en Valledupar.Entre tanto, el patrullero, quien presenta fractura en clavícula izquierda y golpes en diferentes partes del cuerpo, fue remitido a una clínica de la capital del Cesar.El hecho mantuvo cerrada por más de cuatro horas la troncal del oriente, una de las principales vías hacia Atlántico y Magdalena.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi