Anderson Santamaría quedó admirado por el nivel que despliega el campeonato mexicano. A pesar que todavía no ha hecho su debut oficial con Puebla , considera que todos los equipos son poderosos.

"Es una liga muy competitiva a comparación de la peruana, ayuda mucho el conocer al profesor Juan Reynoso, ya trabajé con él dos años y tuve bonitas experiencias y gracias a él me convocaron a selección", comentó Anderson Santamaría .

El primer partido del Torneo Clausura 2018 que afrontará el Puebla será ante Tigres, el actual monarca del fútbol azteca. El rival no lo atemoriza a Anderson Santamaría , quien se siente preparado en un caso lo manden al ruedo.

"Si el profesor me requiere para el inicio del torneo estoy al cien por ciento. Sé muy poco del rival, sé que es un club muy poderoso, con jugadores de renombre y es el último campeón, nos espera un reto muy complicado pero estamos para afrontarlo y superarlo", enfatizó.