A la pareja le ha pasado de todo durante sus vacaciones en Nueva York: desde peleas con paparazis, hasta un accidente de la mamá del futbolista.A pesar de las dificultades y en medio de los chismes sobre una supuesta separación, Shakira y Piqué no se cansan de dar muestras públicas de su cariño en redes.La más reciente de ellas incluso llegó a asustar a algunos seguidores, atentos a lo que les pueda suceder en 'la gran manzana'.La imagen fue publicada en la cuenta de Piqué, a través de una historia Instagram, en la que se aprecia a la barranquillera y al defensa catalán ataviados con gruesos abrigos y cubriendo sus rostros en medio de la nieve."A punto de robar un banco con Shakira", escribió el deportista.La divertida fotografía, sin embargo, contrasta con las dificultades que ha vivido la pareja durante su estadía en la llamada capital del mundo.El más reciente tropiezo tuvo lugar en los alrededores de Broadway, donde la suegra de Shakira tuvo que ser trasladada de urgencias con su pierna izquierda inmovilizada. Hasta el momento no han trascendido detalles de la emergencia.