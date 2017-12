/ Leonardo Rubín consideró que "el aislamiento del Partido Colorado respecto del pueblo es peor que hace 10 años" y aseguró que en las próximas presidenciales la sociedad tendrá "la posibilidad de enterrar definitivamente el stronismo". "No menospreciamos a la cúpula colorada que maneja el aparato del Estado y del partido de la dictadura stronista, pero su aislamiento en relación al pueblo en general, e incluso al pueblo colorado, es hoy peor que hace 10 años. Y peor aún es que su candidato sea Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner. No puede dejar de verse esto como una peligrosa vuelta al pasado", señaló Rubín. En una entrevista con Télam, el candidato admitió que "no todas las heridas se han cerrado" por el rol del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el golpe institucional contra Fernando Lugo, en 2012, pero juzgó que "es momento de dar vuelta la página". - ¿Qué expectativa le genera la alianza con el PLRA en primer término y su propia candidatura en segunda instancia? - La ciudadanía ha recibido con optimismo y esperanza la alianza del Frente Guasú, el PLRA y otras fuerzas democráticas, y mi candidatura. Antes había un ambiente de pesimismo, de que nada podría cambiar, pese a que existe un amplio consenso crítico a la gestión de Cartes y de la cúpula colorada. Mi trayectoria (es periodista), mucho más próxima a la gente y a luchas concretas como el medio ambiente, los indígenas, me diferencia quizás del tradicional outsider, que es famoso pero que nunca tomó posiciones. Con triunfo de Efraín Alegre como candidato a Presidente de la República por PLRA, se oficializó la chapa de la Alianza GANAR, donde Leo Rubín es candidato a Vicepresidente por Frente Guasu para las elecciones abril/2018. Esto, con el apoyo también de otros partidos políticos💪🏼 pic.twitter.com/GfgTf2NciT— Carlos Filizzola (@carlosfilizzola) 18 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi