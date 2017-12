/ Hace ya 3 años que jugamos a Wreckfest por primera vez , aproximadamente un año después de su llegada al acceso anticipado de Steam . El juego nos llamó la atención desde un principio por su aspecto desenfadado y sus espectaculares colisiones. Mucho ha llovido desde eso (menos de lo que debería, eso sí), y recientemente Bugbear Entertainment ha publicado la que, hasta ahora, es la mayor actualización del juego, que incluye, entre otras novedades, nuevos vehículos (algunos con tracción delantera) y el esperado modo trayectoria.En este tiempo, el estudio se ha dedicado a refinar el juego de cara al lanzamiento final (incluyendo consolas) sin tocar la base del mismo. Es decir, seguimos con un manejo simple, unas carreras cargadas de acción sobre ruedas y unos rivales que nos pondrán las cosas muy difíciles . Sí, algo que ya hemos visto anteriormente en la mítica saga Destruction Derby de PlayStation o en la más reciente FlatOut que, casualidad, pertenece al mismo equipo.Ahora, por fin, podemos hacer algo más que jugar carreras sueltas (que también es posible) y se ha incluido un modo trayectoria que ya nos permite jugar dos campeonatos completos (regional y nacional), lo que da lugar a unas horas de juego extra (según el estudio 5-6, pero si somo hábiles se puede quedar en poco más de la mitad según la dificultad). El desarrollo del modo trayectoria resulta de lo más sencillo. Cada campeonato incluye distintas series con 4 eventos cada una. Tendremos que conseguir el máximo número de puntos para obtener las distintas recompensas, que pueden ser créditos, experiencia o piezas para los vehículos.Además, en cada evento tenemos objetivos especiales que aumentarán el botín. Dicho así resulta muy simple… y realmente lo es. De hecho, se echa en falta algo más de "chicha" en este modo. Alguna motivación más al jugador para seguir jugando, ya que todo resulta excesivamente genérico, como si de un "copia-pega" se tratase, sin demasiada coherencia . Algo que puede aburrir demasiado pronto. La mayor motivación, sin duda, son las recompensas, para así poder mejorar los vehículos o, directamente, mejorar nuestro garaje aumentando la colección.Ahora tendremos que ganarnos los distintos vehículos, ya que se desbloquean mediante los créditos del juego o como recompensa en algún evento. Los precios son bastante equilibrados para todos ellos, así como para las mejoras disponibles para los mismos. De hecho, las opciones de personalización son, quizá, la parte del juego que más ha evolucionado en este tiempo . Ahora se incluyen piezas mecánicas que, obviamente, mejoran el rendimiento; piezas estéticas que únicamente mejoran el aspecto para hacerlo más acorde a nuestro gusto; e incluso un completo taller de pintura en el que personalizar totalmente nuestro coche. Estas opciones dan algo más de variedad al juego, aunque acaban quedando en un segundo plano.Lo importante en Wreckfest ocurre sobre el asfalto, o bueno, mejor dicho, sobre la tierra, que suele abundar bastante más. El control sigue la senda marcada por FlatOut, con un manejo simple, pero que no quiere ser totalmente arcade y limitar la capacidad del jugador haciendo que los coches vayan prácticamente sobre raíles. En lugar de eso, Bugbear Entertainment ha optado por incluir un sistema de físicas más elaborado de lo que este tipo de juegos nos tiene acostumbrados , que hace que, si jugamos sin ayudas, haya que tener cierta pericia al volante para ser rápido y, especialmente, para no acabar haciendo un trompo al mínimo toque de un rival.El motor físico, eso sí, necesita algunos retoques, ya que tenemos la sensación en todo momento de que los coches pesan excesivamente poco, especialmente sobre asfalto. Tienden a sobrevirar con demasiada facilidad y a "volar" demasiado en los accidentes . Desde luego, el juego es divertido, pero necesita algunos ajustes todavía para resultar totalmente satisfactorio en este aspecto (que, a fin de cuentas, es el más importante).El multijugador sigue presente en esta versión, y, según vemos en la lista de servidores, está muy vivo. El sistema online resulta simple, pero efectivo , aunque hemos tenido algunos errores de conexión que, esperamos, se solucionen en futuras actualizaciones aumentando estabilidad de servidores.Ya que estamos conectados a la red, podemos echar un vistazo a los mods disponibles. Wreckfest ya es compatible con Steam Workshop . El material todavía no es muy abundante (recordad que sigue en acceso anticipado) y, por si fuera poco, la descarga al juego no funciona correctamente y hemos tenido diversos errores al importar los elementos. Estar está, y se agradece que vayamos a tener esa opción, pero poco más de momento.Además de estos pequeños detalles, quedan por mejorar, también, las cifras. El número de vehículos ha aumentado en esta última actualización, aunque, más que parecer pocos, resultan bastante similares entre sí, tanto en manejo como en diseño. Algo similar ocurre con los circuitos, que terminan dejando la sensación de ser excesivamente genéricos y faltos de personalidad.Gráficamente el juego cumple sobradamente, aunque sin destacar en ningún aspecto. El motor gráfico resulta más sólido que espectacular a la vista. Los modelados de los vehículos son mejorables y se echan en falta algunos efectos gráficos más como chispas en los accidentes o incluso más polvareda en circuitos de tierra. Además, hemos visto algunos pequeños errores gráficos que esperamos se vayan solucionando en próximas versiones. Eso sí, la optimización es bastante satisfactoria y consigue funcionar bien en la mayoría de equipos.Wreckfest nos deja una sensación rara. Por un lado, el juego es divertido y las carreras resultan espectaculares , pero, por otra parte, nos hemos encontrado con un juego excesivamente genérico en muchos aspectos, sin nada que destaque. Además, la evolución del juego es muy lenta. Nos ha sorprendido (negativamente) los pocos añadidos desde el primer avance hace unos años. Como siempre ocurre con los juegos en el acceso anticipado, está en la mano del estudio tener un título sobresaliente o quedarse en tierra de nadie. De momento, a decir verdad, las expectativas con Wreckfest han bajado un peldaño debido a los evidentes síntomas de estancamiento , pero mantenemos la esperanza de que finalmente devuelta a las carreras de "chatarra" al primer nivel.