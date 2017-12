/ Tras estrenarse Los últimos Jedi el ambiente está calentito en la comunidad Star Wars . Mientras que unos no salen de su asombro por lo bueno o malo que les ha parecido el estreno, otros siguen investigando y atando cabos para ver cómo los nuevos acontecimientos afectarán al futuro de este universo cinematográfico. A partir de este punto se vienen destripes importantes del Episodio VIII , por lo que si aún no habéis ido al cine a verla dejad de leer.Como bien sabréis si ya habéis visto la película hay una serie de acontecimientos sorprendentes y polémicos a partes iguales, uno de ellos sin duda es la muerte del Líder Supremo Snoke. Pues bien, una nueva teoría apunta al regreso de este villano en el Episodio IX .La teoría que sustenta esta hipótesis ha aparecido en el canal de YouTube Star Wars Theory ( Parte I - Parte II ). Hay una serie de hechos como la capacidad de Snoke para proyectar su imagen en largas distancias usando la Fuerza. Hay otra serie de detalles bastante bien hilados que apuntarían a un regreso de Snoke en el Episodio IX, película donde Rian Johnson ya adelantó que se desvelarían nuevos detalles del pasado de este personaje.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… ¿Qué pasará en Star Wars Episodio IX? Star Wars: ¿Es mentira lo que sabemos del origen de Rey? Star Wars Episodio IX podría denominarse en clave Black DiamondCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi