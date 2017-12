/ Con unos recién cumplidos 95 años el bueno de Stan Lee no deja de meterse en líos. Lo último que hemos sabido del autor que dio vida a algunos de los superhéroes más populares de todos los tiempos es que ha denunciado el robo de nada más y nada menos que 300.000 dólares de su cuenta bancaria personal.Fuentes cercanas al autor han confirmado que la denuncia ha sido puesta en el departamento de policia de Beverly Hills y que la suma aparece como pagada mediante un cheque a Hands of Charity, la organización benéfica del propio Stan Lee.Según la información revelada por The Blast , el cheque parecía tener carácter de préstamo y en él aparecía una firma que intentaba imitar la de Stan Lee, quien ha reiterado no haber firmado nada ni aceptado esa transferencia de efectivo.El medio que ha publicado la exclusiva afirma haber contactado con el propio Stan Lee para obtener más información y es cuestión de tiempo que la policía investigue las grabaciones del banco donde se realizó el cobro para determinar quién o quiénes son los responsables de este presunto robo.Para celebrar el 95 cumpleaños del laureado autor podéis echar un vistazo a sus mejores 25 cameos en el cine .Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Stan Lee se alegra por la compra de Fox a manos de Disney Stan Lee: "Algún día habrá una película de Viuda Negra" Las mejores historias de Spider-Man de Steve DitkoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi