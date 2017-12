/ El auto de la Juve ploteado con el rostro de Paulo Dybala. Foto: @AroundJFans ¿Hasta dónde llega el fanatismo por un equipo de fútbol y un jugador en particular? El ingenio de los hinchas no tiene límites, y desde la aparición de las redes sociales es posible ver a qué recurren en cualquier rincón del mundo. En esta ocasión, una cuenta de Twiter de Indonesia para fans de la Vecchia Signora mostró un auto ploteado por un fanático: tiene los colores del club y el habitual gesto de Paulo Dybala cada vez que festeja un gol.Ehy @PauDybala_JR do you want to drive it?"??????? pic.twitter.com/GvG7v2DIki &- around-j.com (@AroundJFans) 29 de diciembre de 2017 En esta nota: Paulo Dybala LA NACION DeportesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi