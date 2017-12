/ Lo primero, y más obvio, es eliminar todos aquellos archivos que no utilizamos en nuestro celular y por mucho que te guste tu antiguo celular actualizarse es una buena alternativa Emen.- Uno de los problemas más comunes entre los usuarios de smartphones es que luego de un tiempo, tu equipos celular suele volverse más lento. Esto puede ser sumamente molesto, especialmente entre quienes utilizan sus dispositivos durante gran parte del día.Y aún cuando existen algunos consejos que sirven para mejorar el rendimiento de los móviles , pero que generalmente son olvidados por la mayoría.Si eres uno de los que se siente frustrado cada vez que tu equipo no funciona como esperarías, te invitamos a que leas los siguientes tips que puedes seguir:1.- Borrar lo que no usamosLo primero, y más obvio, es eliminar todos aquellos archivos que no utilizamos . Aunque pueda ser algo tedioso, una acción tan simple como deshacerse de videos, archivos de audio o historiales de conversaciones, te ayudará a liberar espacio.Ten en cuenta que uno de los principales "culpables" de que aglutinemos tantos archivos es WhatsApp , razón por la cual una buena idea es configurarla para que los documentos que sean enviados a través de los grupos no se descarguen de manera automática.2.- Reiniciar el equipoOtra opción sumamente sencilla es reiniciar el dispositivo. En el caso de iOS , debes mantener pulsado el botón ubicado en la esquina superior derecha , hasta que aparezca el logo de Apple , para luego prenderlo nuevamente.Por su parte, quienes tengan Android sólo tendrán que mantener pulsado el botón de apagado hasta que aparezcan las opciones disponibles, entre las que se incluye la de "apagar" y "reiniciar".3.- Opciones a Facebook A pesar que Facebook es la red social número uno en cuanto a usuarios, y ser la más importante, su aplicación es conocida no solo por volver lento al teléfono, sino que además por consumir mucha batería.De hecho, pruebas realizadas en 2016 con DiscoMark, la que evalúa el rendimiento de los smartphones, determinó que cuando el celular no tiene la app de Facebook , el sistema trabaja más rápido y fluido .Para corregir este problema, puedes eliminar la aplicación y comenzar a utilizar tu cuenta a través del navegador.Si esa opción no es de tu agrado, existe otra alternativa: Facebook Lite . Se trata de una versión ligera, destinada a teléfonos Android.4.- Limpiar el cachéAlgo que siempre debes tener en mente es que las aplicaciones dejan archivos temporales en su almacenamiento, los que terminarán por ocupar espacio del equipo, ralentizando su funcionamiento.Para eliminarlos, debes entrar a " Datos almacenados en caché " y de manera automática se borrarán todos los cachés de las aplicaciones.También puedes hacerlo una a una, para lo cual tendrás que ir a " Aplicaciones " e ingresar en la que deseas sacar de tu móvil.5.- ActualizarPor mucho que te guste tu antiguo celular, los expertos coinciden en que al menos en este ámbito, no se puede nadar en contra de la corriente, razón por la que actualizarse es una buena alternativa .Ten en cuenta que los nuevos sistemas operativos incluyen funciones cada vez más complejas que fueron diseñadas para equipos con mayor capacidad. Esto hace que con el paso del tiempo, algunos dispositivos vayan quedando obsoletos.Un ejemplo es el de WhatsApp, aplicación que a partir del 1 de enero de 2018, dejará de funcionar en BlackBerry OS, BlackBerry 10 y Windows Phone 8.0."Si usas alguno de los modelos afectados, te recomendamos adquirir un teléfono Android con un sistema operativo 4.0 o superior, Windows Phone 8.1 o superior, o un iPhone con iOS 7 o superior", explicaron en un comunicado.América Economía | RipeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi