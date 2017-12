/ Compartir Tweet WhatsApp El Frente Amplio de Artigas denuncia irregularidades de la gestión del jefe de la comuna Pablo Caram, quien contrató familiares y allegados para cubrir puestos en la Intendencia, ingresando “como jefes” con altos grados para cubrir vacantes de escalafones bajos, aseguró el edil del MPP, Nicolás Lorenzo.Además, tiene empleados con empresas dentro de la intendencia que perciben más de un millón de pesos. La bancada del FA asegura que Caram “violó la ley orgánica municipal”, pretendiendo que el Senado haga un juicio político pero el Partido Nacional desestimó esta posibilidad.La gestión del intendente de Artigas, Pablo Caram, cuenta con irregularidades, según denunció en entrevista con LA REPÚBLICA el edil del FA Nicolás Lorenzo, quien destacó el despido del secretario general, contrataciones de funcionarios con altos grados familiares o amigos de familiares del jerarca, empleados con empresas dentro de la intendencia que percibieron a fin de año más de un millón de pesos.Lorenzo señalo que Caram “cortó todo lo que son políticas sociales”, las cuales en Artigas, “ya no hay”. En el periodo pasado había un proyecto socio-educativo destinado a jóvenes del medio rural y de barrios periféricos y “lo cortó por el simple hecho de cortarlo”, comentó el edil, quien destacó que “los recursos para este proyecto venían de la OPP, no eran de acá, pero la idea era terminar con todo lo que había incluido en políticas sociales”. Además de liquidar con las políticas hacia las clínicas barriales.Funcionarios: familia y a dedoEl edil del Frente Amplio dijo respecto a los funcionarios que cesaron de un momento para el otro a personal de muchos años, tanto como un delegado sindical con grado 1 o 2, y en su lugar ingresaron con grado 7 “familiares, parientes del intendente de los directores, de los ediles, que generó toda una movida de la que se encargó el PIT CNT, e hizo una denuncia que ahora está en el Palacio Legislativo”. Los inconvenientes de parentesco es algo “atroz. Ingresan lo hacen con grado 7, o sea que entran como jefes a la intendencia. Manejan el departamento como si fuera una estancia”.Detallando las irregularidades, Nicolás Lorenzo recordó que hay un funcionario que forma parte del sector comunicaciones de la comuna que es grado 9 cobrando un “40% en compensaciones” pero a su vez “tiene una empresa dentro de la intendencia”, por el que “cobró a fin de año más de un millón de pesos. Eso es una de las irregularidades que siguen habiendo”.Además “una funcionaria saltó de un grado 3 a 10 por nombramiento directo del intendente, cuando eso se tiene que dar por concurso. Hay gente con muchos años de trabajo que son grado 7 y están esperando un llamando para acceder a ese cargo, y el las nombro directamente”. Por su parte el edil comentó que el intendente contrató a un primo con grado 7, tras cesar a funcionarios con grados bajos cuando “no tenía para pagar”.InvestigadoraLa Junta Departamental de Artigas tiene cuatro bancadas. Si bien se votaron tres, la división del Partido Nacional se muestra a medias en cada sesión formando una cuarta. El órgano cuenta con 11 ediles de la bancada del Frente Amplio y 4 del Partido Colorado. En cuanto al Partido Nacional hay 13 ediles de la bancada oficial, mientras que hay otros 13 ediles nacionalistas que se definen como independientes por divisiones.Pese a posturas enfrentadas entre los ediles del PN, a la hora de querer juzgar el accionar de su partido los “independientes” se niegan y no apoyan investigadoras como solicitó el Frente Amplio.Los ediles de la coalición plantearon votar una investigadora que analice al Corralón Municipal donde “hay camiones irregulares, funcionarios que están trabajando de manera irregular donde se les paga compensaciones que a veces ni siquiera cumplen su trabajo, y también irregularidades en compras que aún no hemos podido comprobar pero hay presuntas irregularidades” las cuales pretenden que se analice, señaló Lorenzo. Ante el planteo y las irregularidades señaladas los ediles del PN no acompañan, por lo que no se llegan a los votos. “No trabajan en bloque pero cuando hay que investigar a su gobierno no lo vota”.Alejamiento de ANDías atrás el intendente de Artigas, Pablo Caram fue noticia por pasarse de bando. El jefe de la comuna abandonó al sector Alianza Nacional, por el cual fue electo, para pasarse al sector Todos de Luís Lacalle Pou. Caram se despidió de Jorge Larrañaga, líder de AN, con una carta en la que señala el desgaste del vínculo “que siempre tuvimos”. La agrupación departamental de Alianza Nacional, tras indicar como el intendente llegó al poder, rechazó su accionar.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi