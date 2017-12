/ Compartir Tweet WhatsApp El 'Loco' Abreu, que ve amenazado su registro de 419 goles por los 400 que lleva su amigo Luis Suárez, resta méritos en Radio Marca en broma a los del barcelonista, quien no descarta volver a Nacional… si lo entrenara Abreu.Sebastián Abreu es noticia estos días porque a sus 41 años ha fichado por el Audax Italiano de Chile, su club 26 en 11 países durante 22 años. El delantero uruguayo podrá así intentar incrementar su registro de 419 goles oficiales durante su carrera, una cifra amenazada por los 400 que lleva Luis Suárez tras el que logró en el Santiago Bernabéu.Son amigos y el barcelonista siempre le ha admirado, como recordó cuando recogió la Bota de Oro en 2016: “Cuando empiezo en Nacional y subo al primer equipo, estaba Abreu ahí. Fue mi padre futbolístico, me daba consejos y confianza. Sabe que siempre le estaré agradecido”. Sin embargo, en una entrevista en Radio Marca, Abreu restó méritos, bromeando, a los logros de Suárez.“Si yo hubiera jugado al lado de Messi , llevaría 800 goles en este momento. Pero llevo 400 goles y seguramente me pase. Mirá, que los goles que yo llevo no fueron en el Nou Camp, no fueron en el estadio del Liverpool, los míos fueron en la tierrita, mucho barro, zagueros que te rompen todo y el juez dice 'siga'. Hay analizar por dónde me tocó pasar a mí. Él tiene su valor.Indudablemente que el 'mostro', con lo que viene realizando, dentro de muy poco ya me va a estar pasando. Con el ritmo que lleva, el año que viene ya la voy a estar mirando por debajo”, comentó.Curiosamente, el mismo día, Luis Suárez, en una entrevista en Montecarlo, no descartaba volver a jugar a Nacional de Montevideo si el entrenador era Abreu: “Soy agradecido a Nacional, pero me gustaría dejar una buena imagen como uruguayo y jugador de la selección. Me dan consejos, que no vuelva porque te hacen responsable de muchas cosas. Sufres mas de la cuenta y piensan que te tienes que hacer responsable porque jugaste en Europa. Tiene que ser algo especial, con el 'Loco' como técnico y que me llegue”.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi