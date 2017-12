/ Florencia Peña junto a su hijo Felipe. Foto: Instagram La esquina de Pueyrredón y España, en Salta, se llenó, de pronto de curiosos. Es que a las 11.30 Florencia Peña y su familia bajaron de sus autos para dirigirse a la Capilla del Huerto con un importante motivo: el bautismo del pequeño Felipe.La actriz, junto a su pareja, Ramiro Ponce de León y sus hijos mayores Juan y Tomás (fruto de su matrimonio con el músico Mariano Otero) acompañaban al pequeño homenajeado, que iba cómodamente sentado en su cochecito rojo.El hijo menor de la actriz, y el primero fruto de su relación con Ponce de León , nació el 12 de octubre pasado . Ahora, a sus dos meses y medio, decidieron que era el momento de ser iniciado en la religión católica. Los padrinos fueron Patricia Ponce de León (hermana del padre) y su marido, Santiago.Flor Peña presentó a su bebé Felipe en el programa de Susana GiménezcerrarSegún informa La Gaceta de Salta, la ceremonia fue tan emotiva como íntima: duró no más de 20 minutos y solo estuvieron presentes familiares y allegados a la familia. "Lo más importante es cuidar al niño y hacerlo crecer en la fe", dijo el sacerdote, Marcelo Suárez, a los medios luego de celebración.La madre de la criatura también se detuvo a hablar con la prensa al salir de la capilla. "Me siento muy contenta porque lo vamos a bautizar acá en Salta" expresó la actriz, que divide su tiempo entre aquella provincia y su natal Buenos Aires.Más conmovido, Ponce de León expresó: "No me imaginaba que iba a ser tan emocionante así que estamos muy contentos".Según explica el diario salteño, la elección de la capilla no habría sido casual. Allí funciona el Teatro Nuestra Señora del Huerto, en el que Peña trabajó en varias ocasiones desde su llegada a Salta. "Elegimos este lugar porque quiero mucho a la gente del Huerto y porque trabajé mucho en el teatro y nos gustaba la idea hacerlo acá", contó la actriz.Unos días antes de que se llevara a cabo la ceremonia, Peña le explicó a El Tribuno: "Yo no creo en las instituciones, pero ninguna situación me define, y soy respetuosa de la fe. Sé que bautizar a Feli hará muy feliz a Nelly (su suegra), y si es así, bienvenido sea".En esta nota: Florencia Peña LA NACION Canal Espectáculos PersonajesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi