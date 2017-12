/ Facundo Solis, el agente del Servicio Penitenciario que mató a su ex pareja y cuatro familiares. Foto: Archivo SANTA FE.- El agente penitenciario Facundo Solis, de 33 años, que ayer protagonizó una de las peores masacres vividas en esta capital en los últimos años, "tenía todo planificado". "Quería hacer una masacre completa. A mi hermana la mató como a un perro", aseguró Alberto Noguera, hermano de Mariela, la ex mujer del asesino, principal blanco de su furia."Hace un año, Mariela había radicado una denuncia contra él y la había ratificado hace tres semanas, porque él volvió a golpearla. Se ve que estaba decidido pero la Justicia es bastante lenta. Todos saben como era él en el barrio. Andaba todo el día paseándose en la casa con el arma. Se hacía respetar de una manera que no era la adecuada. A mi hermana la tenía amenazada", insistió Alberto.El hermano de la víctima señaló que la masacre "fue premeditada" y reveló que Solís "estaba esperando a mi hermana a la hora que ella volvía de trabajar. Y a mi otro hermano también lo citó a esa hora, pero él no fue". Unas horas antes había pasado a retirar sus dos hijos para llevarlos a casa de su madre.El ataque Mariela Noguera no pudo salvarse. Intentó escapar hacia la calle corriendo pero el hombre volvió a tirarle causándole la muerte en la vereda. Tras asesinar a su ex pareja, Solís se dirigió hacia otras dos viviendas de la misma manzana, en las que asesinó a su ex suegra, Carmen Loseco, a su ex cuñada Sonia Noguera, a su ex hijastra Ailén Soto, y al novio de esta última. Las tres primeras eran, respectivamente, la madre, hermana e hija de la primera víctima. Un adolescente de 17 años, sobrino de Mariela, se recupera en el Hospital Provincial "Dr. José María Cullen", de una fractura en uno de sus brazos, donde recibió un impacto de bala.En tanto, Solís está detenido en un lugar no revelado por fuentes policiales y mañana sería presentado ante el fiscal de turno, Gonzalo Iglesias, en la audiencia imputativa.El caso tuvo amplia repercusión en diferentes ámbitos. Los compañeros de trabajo de Mariela, quien se desempeñaba en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, expresaron su "inmenso dolor por el femicidio Mariela" al tiempo que exigieron justicia.Los integrantes de la Junta Interna de Casa de Gobierno de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) hicieron público un documento al respecto: "Este sistema opresor machista avasalla el cuerpo de las mujer es, sus derechos, su libertad y su vida. Repudiamos todo hecho de violencia hacia las mujer es y seguimos firmes en nuestra lucha contra el patriarcado. Exigimos justicia por Mariela y sus familiares y desde esta Junta de ATE, nos levantamos a viva voz diciendo nuevamente #NiUnaMenos".Por su parte, Stella Maris Vallejos, de la mesa #NiUnaMenos, consideró que la masacre "se podría haber evitado". "Mariela había cumplido con todos los pasos para protegerse. Hoy lo lamentamos. Está muerta por culpa de un violento y el Estado no se hace responsable. Si bien él apretó el gatillo hay una cadena de responsabilidades. A los violentos les dictan una restricción y a la pareja, a lo sumo, un botón de pánico", razonó. Y agregó: "El machismo se combate cotidianamente. Es algo que atraviesa la sociedad. La única manera de erradicarlo es con un cambio cultural".LA NACION Seguridad Violencia de géneroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi