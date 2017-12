/ Compartir Tweet WhatsApp Según cifras que manejan los ministerios de Turismo, Transporte e Interior, así como operadores privados, se espera que entre este sábado 30 y martes 2 de enero, miles de uruguayos y turistas extranjeros se desplacen por rutas nacionales, en aeropuertos y puertos de todo el país, con destino final fundamentalmente en el Este.Además, estas fiestas de fin de año, aparejan atención diferenciada en varios servicios públicos y privados. Esto ocasionará una sobrecarga en el tránsito , por lo que la Policía efectuó recomendaciones.A esto se suma que el tiempo no será el mejor ya que se pronostican intensas precipitaciones para este domingo 31 y para el lunes 1º.Trámites y servicios en la IMCon motivo de la celebración del Año Nuevo, algunos de los servicios de la Intendencia de Montevideo modificarán sus horarios de atención habituales.Desde el 29 de diciembre al 3 de enero el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) estará fuera de línea.Como consecuencia de las tareas de generación de la patente 2018, el sistema no estará disponible para realizar trámites de tributos de tránsito y Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC).Con motivo de estas tareas el sistema Sucive quedó fuera de línea desde la hora 20 del día 29 de diciembre, hasta la hora 24 del 3 de enero de 2018.Como consecuencia, las intendencias no podrán acceder a ninguno de los módulos del Sucive (Tributos y PUNC), como así tampoco los agentes de cobranza, por lo cual no podrán realizar cobros.Por tanto, el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos no atenderá público los días 2 y 3 de enero 2018. A partir del jueves 4 el Servicio abrirá sus puertas en su horario habitual.Los servicios de: Contralor y Registro de Vehículos; Contralor de Conductores y Educación Vial, e Inspección de Tránsito estarán cerrados al público entre el 29 de diciembre y el 3 de enero por mantenimiento de sus sistemas informáticos. Los tres servicios retomarán sus tareas el día 4 de enero en su horario habitual.Los vehículos guinchados en esa fecha no podrán pagar la multa en el sistema de cobranza, porque la misma no podrá ser ingresada.El Mirador Panorámico estará cerrado los días 31 de diciembre y el 1 de enero 2018. Los demás días estará abierto al público en su horario habitual, de 10 a 16.En tanto, el 31 de diciembre, las siguientes unidades permanecerán cerradas al público: los museos del Azulejo, Historia del Arte, Juan Manuel Blanes y Parque Fernando García, Centro de Exposiciones SUBTE y Parque LecocqOperativos en rutasEn tanto, la Dirección de Policía de Tránsito, tras evaluar los operativos realizados durante el fin de semana largo de Navidad, previó para el de fin de año se incrementen los controles en rutas.El vocero de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, subcomisario Marcelo Moreira indicó que, para este fin de semana, que se prevé un incremento del tránsito aún mayor, no sólo por las fiestas sino por el inicio de las vacaciones de verano, "se va a incrementar la cantidad de efectivos y la carga horaria; se van a estar desarrollando guardias de 12 horas para poder cumplir con todos los servicios que están previstos", destacó.Además, desde esa Dirección se continúa exhortando a los conductores a extremar las medidas de seguridad antes de iniciar el viaje, a la conducción responsable de los vehículos, así como prever de salir con el tiempo suficiente para no superar los límites de velocidad establecidos.Por su parte, el presidente de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev), Fernando Longo, dijo que los conductores deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar inconvenientes en el tránsito . Habrá mucho tránsito , pedimos calma y prudencia, dijo.Verano RedondoEl Ministerio del Interior lanzó una campaña pública sobre consejos de seguridad en la que el público es protagonista principal a la hora de prevenir incendios, accidentes de tránsito o ser víctima de delitos.La campaña apunta a minimizar los riesgos de accidentes de tránsito e incendios, y a incentivar el uso de la aplicación Emergencia 9-1-1 a quienes visitan Uruguay, como herramienta que permite la mejor y más rápida respuesta en caso de sufrir un evento de seguridad.Si bien está dirigida al público en general, hay un especial enfoque hacia el turista, uruguayo o extranjero, en el inicio de una temporada en la que se espera una masiva concurrencia de visitantes.La campaña se compone de dos piezas audiovisuales en las que participan el atleta Andrés Silva y el cheff Nilson Viazzo, quienes brindan recomendaciones de seguridad e invitan a mantener una conducta responsable en el tránsito y a la hora de interactuar con la naturaleza.Especialmente se recomienda a los turistas -nacionales y extranjeros- a descargar la aplicación Emergencia 9-1-1 (que está disponible para IOS y Android) con la que pueden realizar denuncias de emergencias en proceso (accidentes de tránsito , incendios, rapiñas o situaciones de violencia doméstica y de género).Cuenta con sistema operativo en español e inglés y está diseñada para ser utilizada por personas sordas; también permite el envío de fotografías sobre los hechos que se denuncian y tiene incorporado un mapa con listado de puntos de interés (seccionales policiales, hospitales y policlínicas, monumentos, entre otros).Opera con el GPS del equipo encendido, permitiendo la respuesta policial más próxima a su ubicación.EL DATOHorarios especiales en transporte colectivoEste domingo 31 de diciembre los servicios del transporte colectivo urbano comenzarán a mermar a partir de la hora 18:29 y las últimas salidas programadas están previstas para la hora 19:29.El domingo 1º de enero de 2018 no habrá servicio, por celebrarse el Día de los Trabajadores del Transporte. Los ómnibus volverán a circular el 2 de enero, con las primeras frecuencias nocturnas.Desde el pasado martes 26 de diciembre rigen los horarios de la temporada de verano. Para consultar los horarios, ingresar aqui.¿SABÍAS QUÉ?Trámite migratorio más rápidoCon el fin de agilizar el pasaje por los puentes de ingreso a Uruguay desde Argentina, la Dirección Nacional de Migración puso a disposición el sistema de precarga de cruce fronterizo.El formulario de precarga podrá completarse dentro de las 48 horas previas al viaje y hasta 2 horas antes del cruce por el puesto de control. Los vehículos autorizados para realizar este trámite son: auto, moto y camioneta.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi