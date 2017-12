ARGENTINA: Elisa Carrió felicitó a Vidal por su reacción ante los guardavidas: "La no violencia es el camino"

/ Vidal se cruzó con un grupo de guardavidas que realizaban una manifestación en Mar del Plata. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi La diputada Elisa Carrió felicitó hoy a María Eugenia Vidal por su reacción de ayer frente a un grupo de guardavidas que realizaba una manifestación en la ciudad de Mar del Plata y se abalanzó ante la camioneta de la gobernadora bonaerense, lo que provocó que la mandataria se bajara del vehículo y los enfrentara."Muy bien María Eugenia! Estoy orgullosa de la gobernadora @mariuvidal, la NO violencia es el camino. Un beso enorme. Lilita", publicó hoy la diputada y aliada de Cambiemos en su cuenta de la red social Twitter.Muy bien María Eugenia! Estoy orgullosa de la gobernadora @mariuvidal , la NO violencia es el camino. Un beso enorme. Lilita&- Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 30 de diciembre de 2017 Ayer, un grupo de guardavidas que realizaba una manifestación en la ciudad balnearia se abalanzó frente a la camioneta de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando salía de un acto de inauguración de un balneario público, lo que provocó que la mandataria se bajara del vehículo y los enfrentara.Vidal se enfrentó a guardavidas en Mar del Platacerrar"¿A ustedes les parece que esta es la manera de tratarnos? ¿Se tienen que tirar arriba de mi camioneta cuando estoy saliendo?", dijo Vidal al grupo de manifestantes encabezado por el titular del Sindicato de Guardavidas de Mar del Plata, Néstor Nardone ."Yo recibo a todo el mundo. ¿A ustedes les parece que ésta es la manera en que nos tenemos que tratar, acá, con el tránsito cortado? ¿A ustedes les parece que la violencia es la manera? Esta es la peor manera de vincularnos. La manifestación y la protesta es un derecho; esta no es la manera", aseveró Vidal.Vidal enfrentó a guardavidas en un piquetecerrarElogios desde el kirchnerismo Otro apoyo que recibió la gobernadora provino de la diputada Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria), quien también felicitó la actitud de la mandataria."La actitud de María Eugenia Vidal bajando y resolviendo es de mujer líder y fuerte. Muchos varoncitos hubieran llamado a la Gendarmería para que reprima en su nombre. Queremos otro país y otra provincia, pero respeto que ejerza el liderazgo con convicción femenina", publicó Cerruti en Twitter.La actitud de María Eugenia Vidal bajando y resolviendo es de mujer líder y fuerte. Muchos varoncitos hubieran llamado a la gendarmería para que reprima en su nombre. Queremos otro país y otra provincia, pero respeto que ejerza el liderazgo con convicción femenina.&- Gabriela Cerruti (@gabicerru) 29 de diciembre de 2017 Agencia TélamEn esta nota: Elisa Carrió María Eugenia Vidal LA NACION PolíticaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi