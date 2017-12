/ Omar "El Caballo" Suárez accedió a la prisión domiciliaria. Foto: Archivo Después de 15 meses en prisión, el sindicalista Omar "El Caballo" Suárez fue beneficiado anoche con la prisión domiciliaria. El juez federal Luis Rodríguez tomó la resolución anoche ante supuestos problemas de salud del imputado, a pesar de la expresa oposición del fiscal.Suárez es investigado como jefe de una asociación ilícita que utilizó el enorme poder que construyó desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para extorsionar a empresas navieras. "El Caballo", como lo conocen todos en el mundo gremial, había sido detenido en septiembre de 2016 y está a punto de ir a juicio oral, después de que la Cámara Federal confirmara su procesamiento.El sindicalista llegó cerca de las 5 de la madrugada a la casa de su hija, donde hará efectiva su prisión preventiva, que había sido dictada por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Suárez quedará vigilado con una tobillera electrónica. No podrá salir del país, alejarse de su domicilio durante más de 24 horas a una distancia no mayor de los 100 kilómetros.Justamente, la hija del sindicalista había denunciado que un secretario de ese juzgado había querido cobrarle en septiembre medio millón de dólares para otorgarle la prisión domiciliaria a su padre. Tras la denuncia, Canicoba Corral dio curso a los estudios médicos preliminares para determinar si la salud de Suárez estaba en riesgo.Los estudios arrojaron que Suárez sufría hipertensión y una úlcera estomacal, pero una buena parte de los estudios nunca fueron realizados por el Servicio Penitenciario. Se le ordenó, por ejemplo, una colonoscopía en noviembre, pero hasta ayer no había ni siquiera un turno médico pendiente para realizar el estudio, informaron fuentes judiciales.La demora de los estudios médicos fue una de las razones que esgrimieron desde su defensa para pedir la prisión domiciliaria. Pero, además, sostuvieron que como Suárez ya había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) en la cárcel de Marcos Paz, el riesgo era elevado ya que desde el penal era imposible llegar a un hospital especializado en menos de 30 minutos.El fiscal Carlos Rívolo, en colaboración con su par Gerardo Pollicita, planteó objeciones al pedido de Suárez. La fiscalía sostuvo que los informes médicos (de sangre) eran contundentes sobre el posible riesgo para la salud del sindicalista, que -sostuvieron- podía haber sido tratado en el hospital penitenciario. Fuentes judiciales adelantaron que la fiscalía apelará la medida en los próximos días.Suárez se benefició en la Justicia, además, por la política gremial que dejó afuera a su candidato en las últimas elecciones del SOMU, que se realizaron hace una semana, informaron fuentes judiciales. El sindicato quedó en manos de los Moyano, rivales en la interna gremial.El juez Rodríguez, entonces, tomó la decisión a última hora del último día hábil del año, mientras subrogaba a Canicoba Corral, que está de licencia En esta nota: Omar "Caballo" Suárez LA NACION PolíticaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi