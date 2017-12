/ Compartir Tweet WhatsApp Arévalo Ríos, que no será tenido en cuenta por Eduardo Coudet, el nuevo técnico de Racing, es pretendido por Independiente Santa Fe de Colombia donde dirige Gregorio Pérez, pero el empresario Pablo Bentancur aseguró que tiene el visto bueno del presidente de Nacional para llevar a cabo una transferencia a trueque por Álvaro González.Bentancur sorprendió en el programa Las Voces del Fútbol, de la 1010 AM cuando dijo: “Si los jugadores aceptan, van. Si no aceptan, no van. Hay que sacarle un poco el dramatismo. Si el Tata no tuvo la continuidad en Nacional, capaz que en Racing la tiene. Si Arévalo no va a tener la continuidad en Racing, capaz que en Nacional la tiene. Tal vez dice que no porque se ve muy identificado con Peñarol. Hay que verlo sin dramatismo, o al menos lo veo yo porque no estoy identificado con ningún grande. Tengo que hablar con él”.Bentancur también representa a Rodrigo Aguirre. Sobre su situación explicó: “un chico que juega casi toda la segunda rueda de un campeonato con los meniscos rotos, da la pauta de que quiere jugar. A lo último, por más buena relación que tengo con el dueño de Udinese, no podía seguir minimizando su lesión. Eso lo sabe el cuerpo técnico de Nacional, ya que incluso el Udinese mandó una carta fuerte. No descarto la posibilidad de que siga en Nacional.El club está haciendo un gran esfuerzo y yo estoy intentando mediar, pero tampoco quiero ilusionar al hincha porque es algo complicado debido a las otras ofertas que tiene. Llegó una oferta formal de Los Ángeles Galaxy y del Montreal. Verón quiere invertir y que Estudiantes lo compre. En México lo quieren Diego Alonso y el Chavo Díaz.Para irse ahora tendría que renovar contrato porque le queda un año y medio. Si se va a préstamo ya quedaría libre y al Udinese no le serviría, por lo que no creo que acepte. Nacional hoy está en carrera para que siga y no por lo económico. Hay voluntad del jugador y mía para que se quede”, reconoció, y aclaró que por Sebastián Rodríguez “hubo tres equipos ofreciendo préstamos, pero él si se va quiere que sea una venta definitiva”.Sobre Diego Polenta explicó: “no se concretó su ida a Boca porque un periodista llamó al técnico y le dio muy malas referencias. No así al presidente, ya que la parte dirigencial estaba arreglada. Lo sé porque después con la misma gente terminé arreglando lo de Nahitan Nández. Para cambiar la pisada, ahora le pedí a Diego tener una estrategia nueva y no hablar.Estoy negociando y hay una propuesta, pero Diego es especial. Para irse, tiene que irse muy bien. En su momento le dijo que no a River y a Flamengo. Ahora hablaré con él a ver si profundizamos y aceptamos la propuesta que hay. Diego no es un chico que se guíe por plata. Diego quiere irse tres años, hacer una buena diferencia, venir a retirarse a Nacional y después irse al campo a andar a caballo y a cazar.La plata es una consecuencia del trabajo que realiza, pero no es lo que mueve sus hilos. Él quiere mucho a Nacional y se responsabiliza a veces hasta demasiado. Él se lo toma a pecho, es un ganador y me tengo que sentar a hablar. Tengo una oferta de Italia pero a Italia no quiere regresar”.Por último, descartó el regreso de Nicolás López en 2018. “Si fuera por él vendría, pero hoy es muy difícil. En su momento no quería irse. Fue el jugador al que más me costó sacar de acá. Los que están en el entorno de Nacional saben que no quería irse. Tiene una posibilidad latente del América de México y otra de un canje interno mismo dentro de Brasil. Allá ya conocen lo que es él como futbolista. O se concreta eso o jugará en el Inter”.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi