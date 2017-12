/ Tras negociarse 10 días en baja, el peso se recompuso y dejó el dólar debajo de los $ 19. Foto: Archivo El peso se recompuso 3% promedio frente al dólar ayer, que cerró por debajo de los $ 19 (a $ 18,92) en la última rueda del año, lo que supone una devaluación de la moneda local del 17,4% al cabo de 2017. La moneda argentina puso así fin a una racha bajista que se extendió por 10 jornadas y se había acelerado anteayer cuando tuvo su mayor tropiezo de la era Macri (cayó más del 4%), marcando un nuevo mínimo nominal histórico luego de que el Gobierno modificara las metas inflacionarias.Según confiaron fuentes del equipo económico, esa decisión apuntó a garantizar que la economía logre en 2018 un crecimiento igual o mayor al de este año. Es que, según evaluaron, de mantenerse las tasas de interés en el nivel de las últimas semanas esa expansión corría riesgo de recortarse hasta la mitad "porque ya no se contará con el impulso que la alta liquidez del sistema financiero dio a la actividad en 2017", explicaron a la nacion.La recuperación del peso fue descripta como "genuina" por los operadores y analistas ya que fue producto del surgimiento de una corriente vendedora de dólares que no necesitó alguna señal oficial para activarse, se impuso sobre la demanda desde el inicio de la jornada y no perdió intensidad con el paso de las horas.Esto llevó al mercado a operar poco más de US$ 1200 millones, un monto 64% superior al negociado en la rueda previa y que representa el mayor volumen de negocios para una jornada en el año, lo que explica la calificación que le dieron los operadores."El mercado operó muy ofrecido desde la apertura, con ventas agresivas de bancos privados que, junto a liquidaciones moderadas de exportadores, presionaron a la baja al billete. Y los futuros cerraron con tasas en niveles bajos, en torno del 17%, como anticipando una baja adicional de la divisa en los próximos días", juzgó Agustín Álvarez. de Global Agro Brokers.Y de pronto apareció la oferta Producto de la sostenida oferta, la cotización para la venta en el mercado mayorista, que venía de cerrar a $ 19,20 anteayer, clausuró la jornada a $ 18,65, con un derrape de 55 centavos. "Incluso, por momentos, el billete llegó a operarse a $ 18,56, punto desde el que rebotó sobre el final de la rueda, al imponerse en ese tramo algunas órdenes de compra de empresas y bancos que lo hicieron subir", indicó Fernando Izzo, operador de ABC, Mercado de Cambios.Siguiendo la tendencia de la rueda mayorista, el valor al público, que había abierto el día a un precio testimonial de $ 19,50 (cuando ni siquiera se había marcado precio en el segmento mayorista), comenzó a replegarse hasta cerrar el día a un promedio de $ 18,92, es decir, 54 centavos (o 2,77%) por debajo de la rueda anterior. "Con estos valores, el tipo de cambio subió 58 centavos en la semana y avanzó 7,7% durante diciembre", reseñó Gustavo Quintana, de PR Cambios.Los fuertes movimientos que registró el tipo de cambio en las últimas semanas, tras varios meses de estabilidad, habían generado inquietud entre los agentes económicos: lo que había comenzado como un reacomodamiento tenue, una vez que el mercado interpretó que el ciclo alcista en las tasas de interés locales estaba agotado, tomó velocidad anteayer luego de que el Gobierno oficializara que decidió alinear sus metas de inflación con las del ajuste fiscal, al precipitarse un desarme de posiciones en pesos y un traspaso a dólar para capturar las ganancias obtenidas con esa apuesta en el año.Balance final y rol de las tasas "La foto final del carry trade 2017 fue positiva. El rolleo de Lebac corta rindió 28,6% y superó la depreciación de 18,4% del peso que tuvo la mitad de ese recorrido en las últimas 2 semanas. Así la estrategia rindió 8,6% en divisas en el año, casi la mitad de lo que había llegado a rendir antes de que se inicie la escalada del billete", observó el economista Nery Persichini, lo que explica la premura por capturar esos retornos que se notó en las últimas ruedas al impulsar la demanda de la divisa para poder hacerlos reales.La inminente reversión de esa tendencia había sido anticipada por algunos economistas tras el salto de la divisa de anteayer. Y no casualmente se produjo en una rueda en la que tendieron a estabilizarse o rebotar levemente las tasas que rinden las Lebac del BCRA en el mercado."Las fluctuaciones del dólar son parte del sistema, hay que acostumbrarse", había señalado Federico Sturzenegger, presidente del BCRA, durante la conferencia de prensa donde se anunciaron los cambios tras recordar que un "tipo de cambio flotante protege a los productores y es beneficioso ante crisis externas". "No podemos desgarrarnos las vestiduras si el tipo de cambio se mueve 5% para un lado o para el otro", coincidió el ministro de Finanzas, Luis Caputo.LA NACION EconomíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi