Con localidades agotadas, miles de personas se congregaron en el estadio "Ernesto Dickinson" de Salto para sumarse a la segunda edición de "Salto a la Vida", un partido de fútbol solidario organizado por el delantero uruguayo Edinson Cavani a beneficio de la Asociación Down de ese departamento.Con la intención de promover esta acción en toda América Latina, DIRECTV llevó adelante una transmisión especial del encuentro, que fue encabezada por los periodistas Sebastián Giovanelli, Fernando Corchs y Enrique Arrillaga y llegó a ocho millones de hogares en vivo y en directo a través de DIRECTV Play.El centrocampista aurinegro Walter Gargano y el defensa del Club Atlético Independiente, Gastón Silva, formaron parte del equipo de reconocidos futbolistas que junto al delantero del Paris Saint-Germain ( PSG ) desplegaron su magia en la cancha y se divirtieron durante la actividad benéfica.A su vez, un colaborador de DIRECTV designado por sorteo tuvo la oportunidad de sumarse al equipo de Cavani y compartir la pasión deportiva con el ídolo salteño y los máximos referentes del fútbol nacional.Por otra parte, reafirmando su compromiso con la causa, DIRECTV multiplicó por veinte en pesos el número de personas que asistieron al encuentro y donó esa cifra a la Asociación Down salteña. La compañía líder de televisión para abonados sumará a este monto el primer mes de abono de todos los clientes que se suscriban al servicio en el departamento hasta el miércoles 31 de enero inclusive."Para DIRECTV es importante estar presente en las comunidades donde opera, generando cambios positivos y aportando valor", señaló Eduardo Marguery, gerente de Marketing & Customer Experience de la empresa.Además de la cobertura televisiva y la donación realizada a la Asociación Down, DIRECTV invitó a los salteños a proponer iniciativas para reacondicionar espacios en zonas de contexto vulnerable. Luego de analizar las propuestas, la empresa desarrollará proyectos concretos vinculados a las mismas a través del programa social "Piedra Papel Tijera", que cuenta con el apoyo de voluntarios de la empresa, extendiendo su respaldo a toda la comunidad.