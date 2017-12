/ Compartir Tweet WhatsApp La actriz argentina Araceli González fue entrevistada y reveló nuevos detalles de su divorcio con el productor Adrián Suar. Si bien ambos artistas se separaron hace más de una década y rehicieron sus vidas con nuevas parejas, Araceli ha dejado entrever en varias oportunidades que su vida de casada con Suar no fue tan color de rosas como lo planteaban las tapas de las revistas de farándula.Ya la actriz de “Los ricos no piden permiso” se había animado a brindar algunos detalles de su tormentosa relación con el actor y productor de televisión pero ahora antes de terminar el año fue por más y contó más en una extensa entrevista con la revista argentina Caras. Araceli González contó cuál fue el motivo que motivó la separación entre ella y Adrián Suar, hace ya más de diez años.Días atrás, el ejecutivo de canal Trece opinó durante una entrevista, que Araceli “fue un amor tremendo”, describió el “Chueco” al mencionar a su ex pareja. Pero ahora, la actriz agregó inquietantes detalles a las declaraciones de su ex.“Sí, fue un amor tremendo por lo bueno, pero también tremendo por lo malo. Hace rato que no tengo diálogo con Adrián, pero no porque yo no quiera, sino por una decisión de él. No sé desde dónde abordó el tema. Fue un amor tremendo por lo fuerte, pero muy doloroso. Tan tremendo que casi me mata. Pero fue tremendo para todos, porque Adrián tuvo un momento de mucho crecimiento, lo que hizo que se desconecte de la familia. Priorizó Pol-Ka, su trabajo. Está bien, uno elige en la vida, pero no nos priorizó a nosotros”.“La infidelidad no te enloquece, hay otras cosas que enloquecen a la gente. La infidelidad te produce dolor, la idea de que la persona que está a tu lado no está a la altura de lo que vos querés para la vida”, reflexionó Araceli refiriéndose a su matrimonio con Adrián Suar. “Hoy puedo decir que estoy bien plantada, que puedo hablar con mis hijos con mucha autoridad, pero porque me tomé el trabajo de sentarme a trabajar en mi persona, de comerme todos los baldes de mierda habidos y por haber, y ahora puedo transitar una vida mucho más calma”.En la extensa entrevista, Araceli González agregó que recuerda lo bueno también y ahí rescató a su hijo Toto. “Yo recuerdo tanto lo bueno y como lo malo y de esa relación también salió un hijo precioso”, comentó. “Para mí ese tema es muy lejano, gracias a Dios”, dijo Araceli.Vida saludableAraceli González (50) había aumentado de peso en los últimos meses como consecuencia de haber dejado de fumar, entre otros factores. Con mucha actividad física y una dieta saludable, la actriz argentina dijo que logró adelgazar 10 kilos y aseguró que se ve “mejor que nunca”.En la nueva alimentación que incluyó en su vida diaria se destacan los alimentos naturales. Desde hace tiempo come “muchas ensaladas” y su preferida es “la de rúcula, queso de cabra y arroz”. “Tenemos una huerta en casa y comemos de lo que nos da. Preferimos más pescado que carne vacuna”, explicó a la revista Caras.La actriz y ex modelo dijo que uno de los hábitos más importantes que señala es que dejó las gaseosas, las que reemplazó por el té verde porque tiene muchas propiedades antioxidantes: “Lo bebemos frío con las comidas. En la heladera, las bebidas que siempre hay son agua, limonada y té verde. Todo natural. No consumimos nada que tenga químicos”.“Ahora me río como nunca lo hice en toda mi vida. Y eso marca una nueva etapa, una libertad como mujer . Es una parte que siento que corresponde a mi esencia, esa que tenía adormecida por tanto dolor”, dijo la actriz para referirse a su presente junto a su marido el actor Fabián Mazzei y su hijo Tomás.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi