/ El valor de las monedas latinoamericanas frente al dólar tuvieron sus acostumbrados vaivenes durante el año 2017, marcados por sus condiciones internas, movimiento de exportaciones y políticas económicas propias y de Estados Unidos.Destacan casos como el México donde la llegada a la presidencia de Donald Trump ha tenido un efecto sobre el mercado, pero a pesar de ello el peso mexicano logró cerrar el año con una ganancia de 5,52% frente al dólar al cotizarse en 19,65 pesos cada billete verde. Es la primera vez que esto ocurre en México desde 2012.El sol peruano también cerró el año fortalecido frente a la moneda estadounidense al ganar 5,47%. Por su parte, el peso colombiano se revaluó 0,66% este año que culmina.El peso chileno fue el que mostró mejor desempeño entre las economías grandes de la región al revalorizarse 9,12% frente al dólar.Otras monedas de la región no experimentaron tan buen año como es el caso de Venezuela donde la devaluación del tipo de cambio en el mercado no oficial superó el 90%. El real brasileño también cerró el año en negativo con una depreciación de 1,96%, mientras el peso argentino perdió 14,65%.En noviembre Morgan Stanley señaló que el dólar está bajo la amenaza de seis años de debilidad, por lo que recomendaban a los inversionistas vender el dólar contra las monedas de mercados emergentes y el euro conforme el crecimiento económico adquiera más fuerza.Recomiendan la compra de la rupia india porque la economía no tiene un apalancamiento significativo, la productividad es muy fuerte y tiene un gobierno reformista. También las monedas de Colombia, Chile y Polonia .Con información de ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi