/ En Libertador y Chacao el cañonazo será en las plazas Bolívar Carmela Longo.- En dos plazas Bolívar se realizarán las despedidas del año gratuitas. La Alcaldía del Municipio Libertador prepara una tarima en la que estarán Omar Acedo, Cardenales del Éxito, Magia Caribeña, Francisco Pacheco, Las Chicas del Can, Banny Kosta, Omar Enrique, Cheo Linares y Bonny Cepeda, en la plaza Bolívar, desde las 4 de la tarde del domingo 31.Banny Kosta dijo que por cuarto año consecutivo hará un show "que me toca variarlo, mezclando temas que no pueden faltar como Amar a dos o No quiero ser tu amante , combinándolos con los nuevos. Otra innovación será que además de cantar voy a tocar el piano", agregó.Linares, por su parte, dijo que abrirá ese espectáculo a las 6 pm con los temas de sus cuatro discos. "Va a ser una hora de buena música", señaló.En Chacao la locación cambió: El cañonazo se recibirá en la plaza Bolívar de la parroquia, donde grupos de la comunidad amenizarán a partir de las 8 pm la despedida del año.Eventos privadosTambién el 31, en el hotel Eurobuilding hay mesas que garantizan cena y música en vivo con Billo's y Dtotal Zulianidad, mientras que en el Tamanaco habrá sólo cena con un Dj y en el Alba Caracas estará la Orquesta Chuchú.El Baile de Fin de año, que se haría el 30 en el Ccct fue suspendido . "Teníamos 1.800 entradas vendidas, pero por los últimos acontecimientos decidimos cancelarlo", dijo su organizador José Hidalgo.