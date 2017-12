/ Tienen casi la misma edad: 57 y 54. Y crecieron relativamente cerca: uno en Casilda y otro en Paraná. Uno, hijo de un policía, se dedicó al fútbol. El otro, de fortuna, a la administración de los campos de la familia. Son noticia por conjugar el verbo de la doble moral .Sampaoli, el técnico de la Selección, basureó por cuestiones de diferencias de poder adquisitivo a agentes municipales en un control de alcoholemia. Lo habían detenido viniendo de una fiesta, el casamiento de su hija. Eran las 5.30 del domingo pasado.La conductora del auto pasó el test. Pero sobrios o no sobrios los ocho ocupantes eran un riesgo para propios y extraños. "Boludo, ganás $ 100 por mes, gil", insultó Sampaoli al inspector Casatti que lo obligó a descender. El alcohol y la soberbia hacen decir lo que pensamos y no nos atrevemos a decir.Para Sampaoli ganar menos plata disminuye a la gente . El que gana $ 100 debe dejar hacer lo que quieran a los que ganan más. Esa madrugada siguió con otras argentinadas por el estilo: "¿Qué mirás? Gato vigilante". Vigilante en su idioma es insulto.Nunca fue un futbolista que se notara. Pero como DT lo consiguió. Despegó con Universidad de Chile: tres veces campeón local y una de la Sudamericana. Lo contrataron para la Selección y la clasificó para el Mundial 2014. Fue eliminada por penales por Brasil en octavos.Un año después le ganó la Copa América a la Argentina y se fue a dirigir al Sevilla en una salida conflictiva: Chile le reclamó US$ 1.200.000 por incumplir el contrato. De España y también con disputa volvió aquí. Tiene el cuerpo tatuado como un adolescente : imágenes de rockeros y una frase del Che Guevara en el brazo izquierdo. A dos días del sincericidio con policías de Casilda dijo que "la sociedad tiene mucha envidia". No soportamos su éxito.Etchevehere es otro personaje que piensa más que nada en su bolsillo. Cambió su sillón en la Sociedad Rural por el del Ministerio de Agroindustria. No insultó a nadie pero enchastró a La Rural y se enchastró al reclamar $ 500.000 por renunciar a la presidencia. Para él una cifra irrelevante.Abogado de profesión, su trayectoria como empresario rural fue poco exitosa. El manejo de los campos familiares derivó en litigios con sus hermanos. Quizá su mayor mérito fue haber sido hostigado y expuesto por el gobierno kirchnerista que inspeccionó sus establecimientos y denunció empleados flojos de papeles y precariedad en las condiciones de trabajo.La Rural es la única entre las entidades agropecuarias que paga sueldos a la cúpula directiva. Puede decidir lo que quiera con sus fondos. Lo que no puede es evitar las consecuencias: la imagen obscena de un ex dirigente ya ministro que manotea una indemnización por irse por propia voluntad. Y La Rural que desvía recursos en lo que suena como una dádiva a un funcionario público.La diferencia con gente así es ser lo que uno es y hacer las cosas bien. Nadie pide prohombres sino simples hombres que hagan lo que corresponde hacer.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi