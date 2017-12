© Francisco Velásquez

El llamado swatting es uno de los fenómenos más repulsivos de cuantos han surgido en la historia moderna de las comunidades relacionadas con los videojuegos. Se trata, básicamente, de enviar a un grupo de policías o fuerzas especiales a la casa de alguien alegando que está ocurriendo un delito grave como intentos de homicidio o alguna situación con rehenes. Entre las comunidades de jugadores se puso de moda hace algunos años para asustar a alguien que estuviera retransmitiendo una partida en línea a un videojuego cualquiera.En algunos casos esto último ni siquiera es necesario.La estupidez profunda que se esconde tras esta broma ha terminado cobrándose su primera víctima mortal, algo que no era más que cuestión de tiempo.La disputa entre dos jugadores de Call of Duty: WII conocidos como Miruhcle y Baperizer acabó con la muerte accidental de Andrew Finch a sus 28 años de edad.Todo empezó con una apuesta de un dólar y medio durante una partida al citado videojuego y acabó con el usuario Baperizer contactando con el popular Swautistic , vinculado a numerosos casos de swatting en el pasado.Tras amenazar a Miruhcle con gastarle una broma mediante este estúpido recurso éste les animó a hacerlo y les proporcionó la dirección del fallecido Andrew Finch , según informa el New York Times .Al asistir a la dirección indicada y con un aviso de homicidio y toma de rehenes uno de los policías presentes abrió fuego en el momento en el que Finch apareció por la puerta de su domicilio.Ahora se estudia la decisión del agente de policía que abrió fuego contra un objetivo desarmado y se ha detenido a un joven de 25 años llamado Tyler Barriss y acusado de ser el usuario Swautistic, que tras el incidente cambió su identidad en Internet.Es de esperar que este suceso sirva para reforzar y endurecer las medidas que se toman contra los acusados por casos de swatting, pues no es la primera vez en la que alguien sale herido por estas bromas sin sentido.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Así es The Resistance, el primer DLC de Call of Duty WW2 Call of Duty: WWII. Tráiler del primer DLC Call of Duty: WWII es el juego más vendido de 2017 en EEUU.

