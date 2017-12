© Francisco Velásquez

Sin duda alguna Playerunknown's Battlegrounds ha sido el fenómeno más destacado de 2017 y no hemos tenido ningún otro videojuego estrenado este año capaz de toserle en lo que respecta a repercusión mediático y número de jugadores activos desde su lanzamiento.Tras superar hace unos meses la marca de los dos millones de jugadores conectados de forma simultánea en Steam, era fácil pensar que ahí se quedaría la cosa tras el lanzamiento del juego en Xbox One llevándose a parte de los jugadores y diseminando a la comunidad. Nada más lejos de la realidad.Ayer mismo el juego alcanzaba la cifra de los tres millones de jugadores simultáneos , presumiblemente propiciada por el lanzamiento de la versión final del juego (o 1.0) el pasado 20 de diciembre.Nuestro análisis del juego está cerca de ver la luz y será en ese momento cuando compartamos con vosotros lo que nos ha parecido el juego más popular de 2017 ahora que ya ha alcanzado el rango de juego final.Mientras tanto sigue lejos de estar acabada la versión de Xbox One, que no se actualiza de forma paralela a la de PC en determinadas cuestiones. Una vez el juego sea un producto realmente sólido alcanzará otras plataformas como PS4.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…PUBG llegará a PS4 cuando sea "un juego más completo" PlayerUnknown's Battlegrounds: Versión 1.0 PC gameplay PUBG comparativa gráfica (Xbox One, Xbox One X, PC).

