A menudo actores y directores de los estrenos más esperados nos hacen saber qué es lo que más les emociona de los susodichos asumiendo el papel de espectadores, pero en ocasiones esto va más allá de la curiosidad, pues cuando un director (o dos en este caso) te cuentan qué personajes son sus favoritos de cara a su próximo trabajo bien puede resultar en que sean los que más peso tendrán.Los hermanos Joe y Anthony Russo , directores ambos de la esperada Vengadores: Infinity War , se han parado a comentar qué personajes son los más importantes para ellos en esta nueva reunión de superhéroes de Marvel.En el caso de Joe la elección ha sido el personaje que servirá de villano principal en la cinta, Thanos . " Estoy muy emocionado por los espectadores que podrán saber más de él. Creo que es un villano muy interesante y complejo. Por ese motivo me gusta. Creo que sus motivaciones, aunque algo psicóticas, son convincentes. Y creo, por muchas razones, que esta es su película, así que será muy interesante ver como la gente responde a Thanos en la película, " argumentaba Joe en el portal chino Sina Weibo (Vía CB )La elección de Anthony es Thor , el mismísimo Dios del Trueno que viene de reventar la taquilla con Thor: Ragnarok ." Me quedo con Thor porque es Thor ," comienza sentenciando el codirector. " Vamos a retomar su historia desde el final de Ragnarok donde, como algunos aficionados ya sabrán, Asgard queda totalmente destruido, por tanto el personaje se queda en un territorio desconocido, pues su pasado le ha sido arrebatado hasta cierto punto.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Vengadores: Infinity War es la película más esperada de 2018 Chris Hemsworth no quería ser Thor Merchandising de Vengadores: Infinity War revela la nueva armadura de Iron Man.

