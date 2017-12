/ El empuje del proyecto del Gobierno para convertir la Base Aérea de El Palomar en un aeropuerto de uso comercial para las aerolínea s low cost avanza dentro del predio, pero afuera choca con un recurso de amparo que presentaron los vecinos y debe definir la Justicia Federal. Mientras tanto, un decreto presidencial lo acaba de incluir en el Sistema Nacional de Aeropuertos y las aerolínea s esperan poder operar a fines de enero.El reclamo judicial es, entre otros puntos, para exigir un estudio de impacto ambiental. Con ese argumento unas mil personas marcharon por las calles céntricas de la localidad la semana pasada y confían en que la jueza se expedirá en los próximos días, pese a que entró en vigencia la feria judicial.Mirá también Como se llegará al nuevo aeropuerto de El Palomar, donde operarán líneas Low Cost Hoy, dentro de la Base Aérea avanzan las obras para que la última semana de enero empiece a operar la aerolínea Flybondi -Norwegian lo hará un mes después- en la terminal que administrará Aeropuertos Argentina 2000, empresa que ya maneja Aeroparque y el aeropuerto internacional de Ezeiza."FlyBondi ha anunciado que operará 268 vuelo s semanales a partir del 2018 y 549 vuelo s semanales a partir del 2021, lo que representa un aterrizaje o un despegue cada 30 y cada 10 minutos respectivamente. Serán avion es que sobrevolarán a baja altura sobre nuestras viviendas con todo el perjuicio para la salud y la calidad de vida ", afirma el abogado y vecino de Hurlingham Lucas Marisi, que presentó el amparo en el Juzgado Federal N° 2 de San Martín. Y ayer a las 13.14 pidió la "habilitación de días y horas inhábiles" y "habilitación de la feria judicial" para que se resuelva en forma urgente la medida cautelar.Mirá también Flybondi presentó su primer avión y se prepara para volar en enero La habilitación de la Base Aérea como aeropuerto para las low cost divide a los vecinos . Un grupo en El Palomar, Hurlingham y Ciudad Jardín (Tres de Febrero) asegura que las turbinas de los Boeing 737 generarán mucho ruido y afectará la tranquilidad característica.Otros vecinos y comerciantes destacan el impulso que traerá a la zona la llegada de miles de pasajeros, como argumentan en el Centro de Industria y Comercio de El Palomar (CICEP).Obras de ampliación y remodelación en la Base Aérea de El Palomar para la llegada de las aerolínea s low cost.La semana pasada unas mil personas marcharon en rechazo a la habilitación del Aeropuerto hasta la puerta de la Base . No sólo se quejan por los vuelo s sobre sus casas y el ruido: argumentan que la Fuerza Aérea se opone a la iniciativa y enumeran otros riesgos." Hemos denunciado el peligro que implica que el Colegio Emaús de El Palomar está a 500 metros de la cabecera de la pista y del otro lado, el Mariano Moreno de Hurlingham, a 650 metros . Son más de dos mil y más de mil chicos en cada uno", agrega Marisi.Mirá también Eurnekian manejaría también el aeropuerto de El Palomar "Pedimos que la Justicia haga lugar a la medida cautelar y ordene la clausura de las obras ilegales y clandestinas, y frene el comienzo de los vuelo s. El Ministerio de Transporte ya ha respondido ante el Tribunal que no se ha realizado ningún estudio previo de impacto ambiental", afirma el abogado.La presentación está en manos de la jueza Martina Isabel Forns, la misma que el año pasado dio lugar a las cautelares presentadas para frenar los aumentos de los servicios públicos hasta la realización de las audiencias públicas.Mirá también Avanzan las obras en El Palomar para que las low cost usen ese aeropuerto desde enero Dentro de la Base continúan los trabajos y esperan tenerlos listos para enero. Como adelantó Clarín , la constructora tiene como plazo de entrega la semana próxima y Flybondi adelantó que volaría desde la última semana del mes pero aún no comenzó con la venta de tickets.El plan tiene otras dos etapas, una desde mitad de año para avanzar en la ampliación y luego la construcción de una nueva terminal cercana al Arroyo Morón para liberar a la Fuerza Aérea el espacio ocupado en estos meses.Obras de ampliación y remodelación en la Base Aérea de El Palomar para la llegada de las aerolínea s low cost.Desde el Ministerio de Transporte, remarcan que "el Aeropuerto de El Palomar existe desde 1910, y desde 1968 está habilitado para el desarrollo de actividades aéreas de aviación general y comercial".Citan una resolución de ese año y subrayan que en noviembre de 2010 ya fue usado por vuelo s comerciales cuando Aeroparque cerró por obras." En los últimos cinco años tuvo 20.143 movimientos: un promedio de 310 al mes, y de 10 al día" , responden ante los argumentos vecinales.Mirá también Una nueva aerolínea comenzará a volar en Semana Santa Y sobre los ruidos puntualizan que los Boeing 737 "son mucho más modernos que cualquiera de las aeronaves que hoy operan. Consumen menos combustible y los motores son un 80% más silenciosos que los 707 de la Fuerza Aérea ".Con el objetivo de generar diálogo, desde el Ministerio aseguran que llevan adelante una serie de reuniones con vecinos y organizaciones y los municipios, para contarles el proyecto y las obras que mejorarán el barrio.El Palomar entró al Sistema Nacional de AeropuertosEl Gobierno dio otro paso importante para cristalizar el proyecto de convertir a la Base Aérea de El Palomar en un aeropuerto para las low cost. Mediante un decreto presidencial, el martes fue incorporada al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).Mirá también Avanzan las "low cost": el Palomar ya forma parte del sistema nacional de aeropuertos "El Palomar pasará a funcionar como un aeropuerto para low cost. La primera aerolínea será Flybondi, que fue la que tuvo la iniciativa. El aeropuerto no será exclusivo y estará disponible para todas las low cost que operen en nuestro país ", remarcó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.Las obras avanzan y el amparo está en manos de la jueza federal de San Martín. Pareciera una mala noticia para los vecinos que presentaron el amparo, sin embargo se aferran al último párrafo de la primera página del decreto. Allí se establece que "deberá realizarse el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, así como también adoptarse las medidas pertinentes a efectos de determinar el alcance de las distintas jurisdicciones -civil y militar- involucradas".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi