Es la primera vez que escribo un articulo en mi vida, tengo 25 años y aunque tengo la edad suficiente para hacerlo, considero que soy un novato, por ende es obvio quizás tenga muchísimos errores, pero quiero transmitir mi opinión en esta página tan reconocidaNunca tuve la oportunidad de vivir en la 4ta República, es decir, parte de mi infancia y mi desarrollo fue con el gobierno de Hugo Chávez Frías. Estudie, averigüé e investigue sobre la historia de nuestro país, sobre lo que vivieron en las épocas anteriores, cada uno de los presidentes que gobernaron, los adecos, copeyanos, y chavistas; Porque para hablar de un tema hay que estudiar primero y llegue a la conclusión de que Chávez fue con el único que me identifique. Para mi el Comandante fue el mejor presidente que ha pasado por nuestra patria, una persona sumamente inteligente, un líder capaz, un hombre que movilizaba masas y que su ideología siempre fue el de que los pobres pudieran simplemente vivir una vida de estabilidad, comodidad, y riquezas al igual que las personas de clase media o alta, es decir que todos fuéramos de una misma clase.Por eso soy Chavista !!!Ahora es obvio que como todo ser humano es imperfecto, el comandante cometió errores, pocos, pero estos afectaron mucho el país.El error mas grave para mi fue el dejar a las personas que estaban a su alrededor que simplemente eran oportunistas, le decían a todo que si, para ganarse su confianza y que a sus espaldas aprovechaban para hacer sus trampas.Yo pienso que el si sabia, se hacia el loco, quizás porque no tenia otra gente por la cual hacer gobierno, no podía confiar en nadie, ya que muchas veces lo habían traicionado (Miquelena, el golpe, el paro, etc..poniendo un ejemplo) y los únicos que quedaban eran ellos. De igual forma fue un error fatal, no debió aceptar eso, no debió dejar que siguieran a su lado gobernando.Si Chávez hubiera contado con gente responsable, seria y honesta, la historia actual en Venezuela fuera otra.Otro error para mi fue el del socialismo, yo creo que el socialismo no existe, o simplemente es muy difícil de manejar, pues ¿como todos pueden ser dueños de una misma empresa?.Por ejemplo si se funda una empresa y todos son dueños, todos tendrían que ganar por igual. Ahí el problema, porque si Ramón que estudio, es un licencia do y Pablo que nunca estudio ni se sacrifico entonces ¿van a ganar lo mismo? O Ramón que es Gerente General y a lo mejor va tener mucho mas trabajo, que el que limpia que supongamos que sea Pablo que limpia un ratico y ya ¿entonces van ganar igual?.Al igual que Pablo siendo dueño no va querer ser el que limpia y va querer tomar el puesto de Ramón que es el gerente general, y va haber una confrontación así sucesivamente.Por eso pienso que el socialismo tiene muchos puntos que son muy difícil tratar porque el ser humano por naturaleza es egoísta o sigue solo sus intereses.OJO no estoy de acuerdo para nada para el capitalismo, tiene que existir ajuro otro sistema por la cual seamos felices todos.Pero Chávez al principio lo implemento sin tener que usar la palabra socialismo, el simplemente creo programas sociales para la gente de bajo recursos, UN LOGRO, y su objetivo es que todos fuéramos iguales y que no hubiera pobreza.ESO HAY QUE RETOMARLOPienso que para mantener la revolución, hay que ser autocríticos. Me parece mal que si una persona no esta de acuerdo con una idea o sencillamente haga una critica, sea llamado traidor, o anti patriota.De verdad hay que abrir los ojos las cosas están muy mal, cada día peor y es el deber de los revolucionarios de verdad ( si es que lo son), ver cuales son las fallas y corregirlas.Varios de los que están gobernando están comiendo en la calle las 3 veces al día, están tomando su whisky 18, andan en sus camionetas ultimo modelo, andan en los mejores hoteles, tienen dolares y con eso se mantienen, tienen los contactos que le consiguen la comida por bulto y ni siquiera pagan por eso y la gente en Venezuela pasando trabajo.ESO NO PUEDE SEGUIR PASANDOEs triste, que los logros del comandante se estén haciendo trizas .La revolución, El Legado y La patria se están desvaneciendo, es la realidad. Así que mas que una critica es un llamado a revisarse internamente, HACER REVOLUCION.Finalizo así, que con los errores que se han cometido, si el Comandante estuviera vivo estoy seguro que no estuviéramos pasando por esto.La ausencia de un líder hace que una revolución muera.

