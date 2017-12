© Francisco Velásquez PDVSA

Como dice el Presidente Maduro , ALERTA: Debemos defender la Paz y nunca más Guarimbas, mano dura para que la Paz siga su curso, es la clave para poder avanzar hacia el futuro de corto, mediano y largo plazo, todo ello es bueno y necesario. PERO, hay que ser honesto y reiterar los siguientes hechos ocurridos hasta el día de hoy, para que reflexionemos profundamente y actuar en consecuencia de manera URGENTE, ES DE SEGURIDAD DE ESTADO , DE SEGURIDAD NACIONAL, no es cuento ni comiquitas, miren que SEGURO mató a CONFIANZA, el que no cuida lo que tiene a pedir se queda; existe en el ambiente, en el sentir de miles de venezolanos, de los que viven en esta tierra de gracias, cerrando el año 2017, mucha incertidumbre, nerviosismo y no podemos negarlo:Hemos dejado , que por falta de una buena supervisión, de controles y de poner al frente de ciertos cargos, a personas que de verdad les duela en el alma a la patria, los efectos han sido devastadores. Un ejemplo clarito, como la luna llena, el caso de PDVSA, no tiene nombre lo ocurrido allí, luego del paro petrolero del año 2002, los apátridas lograron mimetizarse muy bien dentro de ella y en silencio cómplice han actuado, se denunció por distintas vías, pero no le pararon a las denuncias del pueblo desde las catacumbas que decían: "..Limpieza en PDVSA…aplicación de las tres R…", hasta que llegó, tarde, pero llegó.Se intensificó internamente el saboteo en el año 2011, 2012 y más allá del año 2013, luego del fallecimiento del líder eterno hasta el presente, eso es injustificable e imperdonable.Haber cuidado la Industria era un objetivo de SEGURIDAD DE ESTADO Y DE SEGURIDAD NACIONAL . Todos los controles han debido estar activados, contraloría dentro de la contraloría, auditoria dentro del auditoria, revolución dentro de la revolución; y evitar ese gran problema de hoy, una gran estafa a la vista de todo el mundo.Todos denunciaban cosas, muchos los sabían y dejamos correr la arruga hasta que el desastre era totalmente evidente y no se podía tapar con un dedo.La historia ya escribe sobre ello.Hemos dejado que, desde diciembre del año 2016 hasta diciembre del año 2017, el dólar devastador juegue con la economía nacional, de manera aplastante y grosera contra un pueblo.Todos lo saben, todos los denuncian diariamente pero pasa muy poco para frenar eses "marcador" aterrador.Hemos sido culpables de que la economía se haya destrozado por culpa de ese marcador claramente INDUCIDO que no hemos podido frenar y, menos aún, la USURA y ROBO que diariamente le hace el comercio al Pueblo.Oído al tambor: muchos señalan que no existe gobierno y que esa pelea entre la Revolución y la Oposición ya tiene a mucha gente cansada, señalando que son más de lo mismo, pura lucha por el Poder y nada más: unos porque no aplican las Leyes duramente y otros por saboteadores permanentes, el resultado es un gran daño al Pueblo.Ambos "bandos" están dañando a todo un Pueblo. Eso ya lo dice la gente en las colas decembrinas. Cuidado con eso.La guerra económica ha sido planteada de frente, pero no hemos actuado debidamente siendo gobierno.Estamos dejando peligrosamente que esa guerra aplaste la calidad de vida de mucha gente. Somos responsables de parte de ello.Somos gobierno, tenemos instituciones, tenemos leyes, tenemos ANC, pero no hemos podido frenar con ese marcador devastador.Cuidado con desesperanzar a un pueblo, no debemos subestimar la paciencia, sabemos que existe conciencia pero la campaña es intensa y tocan cosas muy sensibles, que en un momento dado pueden ser incontrolables, dada la naturaleza humana.Algunos refieren que ha sido "bueno" llegar hasta aquí, para que las personas entiendan de verdad y de fondo dónde están los verdaderos enemigos de la patria, tanto internos como los externos, pero andamos jugando con una gran bomba de tiempo.No sigamos jugando con la paciencia de un pueblo. Cuidado.Hemos dejado, que nuestro signo monetario , nuestro Bolívar, se derrita paulatinamente.Somos culpables de que nuestros Billetes, de todas las denominaciones, sean escondidos, extraídos y llevados fuera de nuestro territorio.No hemos implementado LEYES URGENTES MUY SEVERAS EN SUS PENAS que paren esa aberración. El saboteo en fronteras, el saboteo de los comerciantes, el saboteo de todos los bancos con los billetes no tiene ninguna razón de ser, habida cuenta de las promesas cuando llegó el nuevo cono monetario de que todos los controles se iban a implementar para evitar el desvío y no pasó nada o no se pudo con el saboteo.Todo ello ha creado un gran malestar por la falta de efectivo en los bancos y demás comercios en general.Lo más grave, los millones de horas/hombres que se invierten para que las personas puedan retirar un mínimo de efectivo para movilizarse, pagar el carrito, el metro, el estacionamiento, entre otras cosas básicas y elementales, es algo que nadie considera.COLAS y COLAS en bancos y otros lugares.Hemos dejado , que todas las CORPORACIONES DE ALIMENTOS, MEDICINAS Y DEMÁS bienes esenciales, sean de empresas transnacionales o nacionales, hagan con sus productos una suerte de "arma letal" con el cambio a diario de los precios y que va en contra del pueblo y que destroza rápidamente etapas superadas de la revolución.Peligrosamente, en este mes de diciembre, se han dado intentos de saqueos en algunos sitios muy puntuales a nivel nacional.Andan probando esas variables, no subestimemos la paciencia de un pueblo.Hemos dejado, que el fantasma de la corrupción , en puestos claves, haya ocasionado gran daño patrimonial a la nación: CADIVI, CENCOEX, PDVSA, entre otros espacios.Existen detenidos, eso es bueno, la lucha es larga, hay que seguir avanzando en ello. Deben revisar todos los niveles jerárquicos, en todas las organizaciones e instituciones, ya que personas señalan que en cuadros medios, donde también se manejan recursos, andan "raspando" lo que pueden, es decir, les dan la confianza, se ponen franelitas rojas, pero andan jugando al raspaito; mientras existen trabajadores honestos ganando un sueldo mínimo y esperanzados en el proceso revolucionario, en algunos espacios se hacen "contratos" o "negocios" para ganar millones mensuales.Cuidado con eso.Hemos dejado, que esa oposición apátrida arremeta de manera visceral , con todos los elementos anteriores juntos y sus violentos planes para llegar al Poder, caos, muerte, terrorismo y demás situaciones anárquicas; repito, han ocasionado daño material y, lo peor, daños humanos, en especial durante el año 2017 que han sido muy violentas.La respuesta a mucho de eso no se hizo esperar, la ANC fue un gran paso, el pueblo apostó por ello, una gran esperanza para alcanzar la Paz en democracia.No dejemos que se diluya en el tiempo ese camino lleno de luz y se vuelva oscuridad. Existe todo un Pueblo que sabe el origen de la Guerra y por ello nos apoya y los resultados de las ultimas tres elecciones así lo demuestran; pero, cuidado el enemigo acecha y la oposición sigue en su plan conspirativo rumbo al 2018, a pesar de las reuniones de dialogo que son necesarias.Medidas de Guerra se atacan con medidas de guerra, mientras se equilibran las cargas.Propuestas para que el alto gobierno las considere de aplicación inmediata:1.- A partir del 01/01/2018: Incrementos de Sueldos Generales y del Cesta ticket, con respaldo del petróleo venezolano, del oro, de los diamantes, del gas, del hierro, del aluminio, del resto de los recursos.El sueldo Mínimo del sueldo será de Bs. 3.500.000 y cestatiket Bs. 1.500.000 . Total ingreso mínimo nacional Bs. 5.000.000 . Pensionados pasarán a cobrar Bs. 3.500.000 más su bono de guerra. Todo ello con respaldo de todas nuestras riquezas, mejor que eso imposible.2.- Un solo tipo de cambio oficial en Venezuela Decidan los expertos el monto a colocar. La Criptomoneda PETRO, aparentemente se perfila como un buen mecanismo de ayuda, solo su implementación dirá en el futuro que tanto nos ayudará.Hay propuesta al respecto, dado que debe ser combinada con algo que denomina el "Bolívar Oro", muy interesante los escritos de la persona que ha venido escribiendo sobre ello.Párenle a la propuesta del Sr. Jairo Larotta.3.- La caja Claps, a partir del 01 de marzo del 2018, costará mínimo Bs. 150.000 y llegará cada quince días, a todos los sectores ya organizados. Las ferias del campo soberano llegarán a nivel nacional, en todos los municipios.4.- Ajuste de la gasolina, a partir del 01 de Abril del 2018, pasará a costar mínimo Bs.500 el litro, es decir, que un tanque de 40 litros de gasolina costaría en Bs. 20.000.5.- Decreto de PARALIZACIÓN DE TODOS LOS AUMENTOS DE PRECIOS EN TODOS LOS RUBROS, de todos los sectores, a partir del 01-01-2018.Nada tiene que ver con la nueva Ley de Inversiones extranjeras.6.- Todos los centros de PRODUCCIÓN del país , tanto públicos como privados, de todos los rubros, serán tomados militarmente, junto con todos los consejos comunales locales, sus dueños y sus trabajadores harán todo lo posible para maximizar la producción, para regularizar la situación en un mínimo de Seis (6) meses.Por ejemplo: se dará prioridad al arroz normal, nada de combinaciones ni de colorantes, nada de productos "Lith", ni nada de productos que busquen salir fuera de las regulaciones; otro ejemplo, nada de Harina de Maíz de arroz, etc.Se harán TRES (3) TURNOS de trabajo, se trabajará de Lunes a Domingo , para lograr la mayor cantidad de producción en un tiempo mínimo de seis (6) meses, y se le garantizará los insumos primarios a todas las empresas, la importación de toda la materia prima la realizará de manera exclusiva y directa el Estado, sin intermediarios, será con la Criptomoneda PETRO o con lo que disponga el Ejecutivo Nacional según la situación financiera más conveniente, ya veremos; se hará la evaluación y estudio pormenorizado de la estructura de costos de cada empresa, para que tengan su ganancia justa, según la ley.Respetando el derecho de sus trabajadores y de sus propietarios y/o dueños legales.7.- Modificación URGENTE de las penalizaciones : Todo aquel que manipule, esconda, trafique, y demás hechos que afecten el normal funcionamiento de nuestro cono monetario, en todo el territorio nacional y hasta donde se tenga competencia legal, por cualquier vía, sea física o por el uso de Internet o las redes sociales ; le será aplicada una pena o sanción mínima, sin derecho a consideración alguna y respetando el derecho a su defensa, de TREINTA (30) AÑOS DE CÁRCEL y sí es Funcionario publico, militar, policía o pertenece a cualquier organismo de seguridad del estado o privado, le será impuesta una pena o sanción mínima de CINCUENTA AÑOS (50) de cárcel.Todo aquel EXTRANJERO que incurra en esos delitos, le serán aplicadas las penas correspondientes y una vez cumplida su pena será DESTARRADO del territorio nacional por LADRÓN, sin ninguna posibilidad de regresar a este territorio de gracias.Así limpiamos la sociedad con vista hacia el futuro.8.- Todas las empresas, negocios o comercias en general que hayan incurrido en USURA o SUPERUSURA, durante el ultimo año 2017; serán intervenidos de manera temporal y según sea el caso, será expropiada por utilidad publica.Igualmente todo EXTRANJERO que haya incurrido en tales delitos, será DESTERRADO de nuestro país, por LADRÓN y no podrá regresar más nunca a Venezuela Dirán que son medidas SEVERAS pero son necesarias si realmente queremos a VENEZUELA y tenemos suficientes Cojones para de una vez por todas hacerle frente a esa guerra que no ha tenido piedad con todo un pueblo.Chávez reitero un día que bastantes cojones hay aquí en Venezuela , pues hagamos todo lo necesario para no dar tregua a la derecha.Todo dentro de la Ley, pero hagamos una contraofensiva que no le de tiempo a la extrema derecha ni a sus payasos del norte a seguir angustiando a nuestro Pueblo.Sincerar los precios de todos los bienes y servicios, es la clave para iniciar el año 2018.Un Productor, un empresario, un comerciante o un bachaquero que se dedica a subir todos los días los precios atenta contra la salud de todo el pueblo y eso debe ser penalizado; no hacen falta las denuncias pues los hechos están a la vista en cada esquina; pero al parecer FALTAN COJONES TODAVÍA. Obama -insta-a-su-sucesor-a-disenar-mejores-estrategias-para-EEUU-07012017&usg=AFQjCNHPXeaQ2G_OvUL1_rY_uBJS8iytBg' style='color:#ffffff'>www.google.comAlgunos, muy revolucionarios por cierto, refieren que están esperando que surja otro líder muy humano como Chávez, autentico, pero más agresivo para tomar las acciones de guerra que se deben tomar y respeten realmente a la Revolución Bolivariana; pero saben que eso puede tomar tiempo, que ya no tenemos.Los hijos políticos de Chávez deberán hacer lo imposible por cuidar a toda costa su legado. No subestimen la paciencia de un Pueblo, ni sigamos jugando a la candelita.Independencia y Patria Socialista, Viviremos y Venceremos, estamos en el camino correcto y venciendo, somos muchos.

