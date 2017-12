© Francisco Velásquez PDVSA

¡PRESIDENTE OBRERO NICOLÁS MADURO, ESTA ES LA ÚNICA SOLUCIÓN PARA LEVANTAR LA PRODUCCIÓN EN PDVSA Y OCASIONAR EL BIENESTAR DE LA PATRIA VENEZOLANA!¡SOCIETARIEDAD Y CONTROL OBRERO, PARA EL BUEN VIVIR DE LOS TRABAJADORES (AS) PETROLEROS (AS) Y PARA PODER LEVANTAR LA PRODUCCIÓN DE CRUDO Y GAS. LA SOCIETARIEDAD DE LA CLASE OBRERA PETROLERA EN PDVSA SI VA!Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela . Nicolás Maduro Moros.Ministro Presidente de PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA)Manuel Quevedo.Miembros de la Junta Directiva de PDVSA.Presidente Honorífico de PDVSA.AlÍ Rodríguez Araque.Vice- Presidente Ejecutivo de PDVSA.Ysmel Serrano.Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente.Delcy Rodríguez.Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional Constituyente.Su atención.-Los CLAP Obreros de PDVSA , cumplimos con el deber de dirigirnos ante Ustedes, a los efectos de manifestar el clamor del poder popular de miles de hombres y mujer es, quienes entregamos nuestro esfuerzo social de trabajo para la Industria Petrolera.Así pues, en el marco de las transformaciones y aplicando los nuevos paradigmas del Derecho del Trabajo; citando los principios de democracia participativa y protagónica e inspirados en la teoría Marxista, que propugna la conquista del Poder Político del proletariado; nos dirigimos ante sus investiduras, a los fines de invocar la aplicación de los preceptos estatuidos en el artículo 299 de nuestra carta magna , requiriendo la implementación de mecanismos que propicien el trabajo liberador, cumpliendo en nuestro ámbito laboral y económico, los principios de Justicia Social, productividad y desarrollo humano de nuestro Colectivo .Así, con el propósito de producir el mejoramiento del buen vivir de la clase obrera petrolera, solicitamos por vía excepcional, sea aprobada la conformación de una Asociación Estratégica del Poder Popular, entre PDVSA y todos sus trabajadores y trabajadoras, con inclusión de la Reserva Humana Activa (Jubilados) y sobrevivientes ; según el supuesto contemplado en el artículo 303 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , en la cual, se nos adjudique entre el 1% al 5% de las acciones de PDVSA ; o en su defecto un ganancial equivalente, con el fin de impulsar la elevación de la producción petrolera, para propiciar la redimensión de la productividad en el negocio petrolero.Todo esto, con miras a garantizar la sustentabilidad de los ingresos de nuestra clase obrera, en retribución de la labor desarrollada por miles de trabajadores y trabajadoras, quienes verán incrementado su sentido de pertenencia a nuestra Organización.En este orden, alcanzados los niveles de Productividad referidos, se reactivarían las gerencias de Desarrollo Social en PDVSA, hasta retomar las tareas de atención a las comunidades con el compromiso social de irradiar beneficios para el pueblo venezolano; haciendo honor a la visión endógena estatuida en el Legado de nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías.El mencionado porcentaje, generará un ganancial anual; que en virtud de la cotización internacional de nuestro recurso petrolero, deberá ser entregado en ese período en moneda extranjera y/o en "Petro" (cuando se regulare su funcionamiento) a cada beneficiario (a), que posea la cualidad de trabajador (a), reserva activa o sobreviviente de la Industria Petrolera .De este modo, se ocasionará una transformación en las relaciones de trabajo, por cuanto cada accionista trabajador (a), incrementará su poder de participación protagónica en los procesos de su área de influencia, conformándose como un tutor y/o guardador eficiente y eficaz de cada activo de la Industria Petrolera.En efecto, se incrementarán exponencialmente los niveles de motivación laboral; cesando las renuncias del personal altamente calificado y certificado por nuestra República.La nombrada asociación estratégica, otorgará una acción reivindicatoria al rol histórico que han desempeñado los trabajadores (as) de la Industria, durante su tradición de exploración y producción petrolera, en su aporte significativo a la economía nacional.La presente solicitud, se efectúa en el contexto del establecimiento de una NÓMINA ÚNICA en una sola PDVSA, en la cual confluyan trabajadores y trabajadoras, sin distinción de categorías entre filiales o procesos.Desde este ejercicio de transformación de la Industria Petrolera, apuntalamos a la desaparición de la forma discriminatoria de la "nómina mayor" de PDVSA, abriendo paso al reconocimiento de los mismos derechos a todos los trabajadores y trabajadoras; en lo referido al impacto del Fideicomiso, horas extraordinarias de trabajo y demás beneficios, que únicamente han sido garantizados a los trabajadores amparados por la Convención Colectiva Petrolera.Todo esto, a los fines de velar por el cumplimiento del principio de "Igual Trabajo, Igual Salario"; y de nuestra LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (LOTTT) , que bien sabemos desde su promulgación, ocasionó la desaparición de la figura de los trabajadores de "confianza", quedando todos (as), revestidos de la condición inalienable de TRABAJADOR y TRABAJADORA.Seguidamente, pedimos se proceda a regularizar las situaciones de precariedad laboral en PDVSA ; y se reivindique al personal de PDVSA Industrial, entre otras, quienes han permanecido durante años tercerizados (as).He aquí el sentir de la esperanza de miles de trabajadores y trabajadores de PDVSA , quienes habiendo manifestado nuestra firme voluntad de permanecer en las filas de nuestra Industria, asumimos nuestras tareas de recuperación de la Producción Petrolera, diseñando proyectos de vanguardia, como el denominado Luchadores Antiimperialistas y Zamoranos para la Recuperación Operacional (LÁZARO), que permitirán rescatar los niveles de producción de crudo y gas en todas las áreas de la Industria Petrolera.Finalmente, en consideración a los argumentos antes enunciados, solicitamos la emisión de una respuesta reivindicativa y oportuna a nuestras peticiones; en consecuencia, procedemos a anexar la lista de trabajadores y trabajadoras de PDVSA, quienes suscribimos debidamente la integridad del presente documento.En Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2017.¡Independencia y Patria Socialista!¡Viviremos y Venceremos!Atentamente,Manuel Estrada.C.I. V-14.901.211. Coordinador Nacional de los Clap Obreros de Pdvsa.Vocero de la última Fase IV del Plan Estratégico Socialista (PES) de PDVSA.Vocero del Comité Socialista de Transformación Estructural (CSTE-102 voceros)Vocero del Golpe de Timón (102).Twitter: @EstradacandangaCélida Corina Rendiles. C.I. V-11.950.445. Coordinadora Organizacional de los Clap Obreros de Pdvsa.Vocera de la última Fase IV del Plan Estratégico Socialista (PES) de PDVSA.Vocera del Comité Socialista de Transformación Estructural (CSTE-102 voceros)Vocera del Golpe de Timón (102).Timón (102).

